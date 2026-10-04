亞運閉幕｜李卡度為港隊持旗　布森于子迪膺男女MVP　下屆多哈見

名古屋亞運周日（4日）閉幕，香港時間下午5時於在名古屋市瑞穗公園陸上競技場舉行閉幕禮，港隊將會由七欖男子隊金牌得主之一李卡度擔任持旗手。

在開幕禮前，大會公布今屆男、女運動員MVP（最有價值運動員），分別為今屆在田徑場上大放異彩的泰國「飛人」布森（Puripol Boonson），以及中國游泳新星、年僅13歲已打破世界紀錄的于子迪。



⬆️⬆️⬆️由HOY媒體網絡免費直播⬆️⬆️⬆️

今晚閉幕禮其中一項焦點，是下屆亞運主辦城市卡塔爾多哈的表演，外界關注卡塔爾會為世人帶來一次怎樣的「多哈8分鐘」，目前亞奧理事會與亞洲各項體育總會及運動員委員會，繼續討論下一屆亞運會的檔期，據悉現時仍然未能落實是2030年底或2031年舉行。

榮膺男子MVP的布森，是歷來首位泰國運動員取得此獎項。今屆在200決賽以19.88秒衝線，追平亞洲紀錄。（路透社）

與此同時，亞奧理事會在閉幕日亦揭曉今屆MVP獎項得主。男子MVP由泰國20歲短跑新星布森獲得；13歲的中國游泳運動員于子迪則奪得女子MVP。二人將分別獲得2.5萬美元（約19.5萬港元）的獎金。

亞奧理事會自1998年曼谷亞運開始設立MVP獎項，頒予當屆最出色的運動員；及至上屆起分設男、女子MVP各一，由中國泳將覃海洋和張雨霏獲選。獎項由5位亞奧理事會成員選出，評番準則包括運動員的金牌數量、刷新世界紀錄、亞洲紀錄、亞運紀錄等。

榮膺男子MVP的布森，是歷來首位泰國運動員取得此獎項。今屆在200決賽以19.88秒衝線，追平亞洲紀錄。（路透社）

MVP評審團主委伊格林（Tayyab Ikram）表示，「我們在今屆賽事見證了不少新星湧現，候選名單非常優秀，這對評審小組的每一位成員來說都將是一個極難的抉擇。」

榮膺男子MVP的布森，是歷來首位泰國運動員取得此獎項。今屆分別奪得男子100米、200米金牌，並與隊友在4×100米混合接力摘銀。在100米準決賽和決賽時先後跑出9.91秒及9.90秒，一晚兩度改寫亞運紀錄，成為僅次於中國蘇炳添保持的9.83秒，為亞洲歷來第二快時間。之後在200決賽以19.88秒衝線，追平中國謝震業保持的亞洲紀錄。

年僅13歲的于子迪，則成為歷來最年輕的亞運MVP得主，她在今屆勇奪3面金牌。（路透社）

至於年僅13歲的于子迪，則成為歷來最年輕的亞運MVP得主，她在今屆勇奪3面金牌，包括在女子200米蝶泳及400米混合泳，游出2分05.08秒和4分28.56秒，刷新兩項亞運紀錄；200米混合泳更以2分06.10秒打破亞洲紀錄，並成為史上第二快的時間，僅以0.4秒之差，落後於加拿大麥堅杜殊（Summer Mchintosh）保持的世界紀錄。