國際賽出擊｜國足為面子而戰　主場誓贏塔吉克

U23國足日前摘下亞運銅牌，但那邊廂大國腳卻於主場友賽以0：5慘負巴勒斯坦；國足今天（6日）友賽塔吉克，勢要挽回面子。

（球賽編號：FB6318，10月6日 19:35開賽）



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趁着國際賽期，國足約戰4場友賽，首仗以3：0輕取「魚腩部隊」馬爾代夫，次仗卻以0：3不敵新西蘭，上仗對實力相若的巴勒斯坦，更慘吞5蛋；球隊不單進攻乏力，後防更非常鬆散，加上門將表現不濟，那有不大敗之理。

上仗對巴勒斯坦先後把關的閰炳良及顏駿凌都表現不穩，國足老將劉殿座今仗勢將臨危受命。（Getty Images）

上仗國足先以閰炳良任正選門將，下半場再派遣老將顏駿凌把關，但兩人都簡直形同虛設，例如守住近柱都可以照「輸近柱」，實力之差令人咋舌；國足主帥邵佳一今仗或會以另一老將劉殿座任正選救駕。

值得一提的是，原港將戴偉浚上仗亦有後備上陣，今場未知能否搶得正選，或許邵佳一仍是更信任王上源、韋世豪等老將；要留意的是，17歲的天才前鋒趙松源有望打單箭頭，正選披甲攻堅。

塔吉克國際足協排名第101位，只低過國足7位，有一定實力。不過這支中亞隊近兩場友賽分別以0：1不敵阿塞拜疆及以2：4負於巴勒斯坦，狀態一般。

塔吉克（白衣）上場友賽以2：4不敵巴勒斯坦，表現一般。（Getty Images）

不過，國足近6次與塔吉克交手，取得4勝2和的不敗戰績，且攻入9球而僅失1球，今仗又有主場之利，在知恥近乎勇下，有望小勝而回。

美斯過往為阿根廷上陣207次， 攻入125球，完成今仗後，終於告別國家隊。（Getty Images）

同日還有阿根廷主場對貝寧，屬「球王」美斯的告別賽；阿根廷之前友賽兩場，先以4：0輕取玻利維亞，再以7：0狂數布基納法索U23，今仗實力懸殊，更是美斯告別派對，阿根廷大勝可期。

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