亞運會2026｜攝影師穿梭場館　記錄獎牌背後還有緊守崗位的他和她

香港運動員在愛知．名古屋亞運經歷超過20日的奮戰，為香港人留下一頁11金19銀24銅共54面獎牌的美麗回憶。汗水和眼淚令獎牌份外耀眼，然而獎牌背後，一行數十人的醫療團隊及中國香港代表團工作人員，每日在我們看不到的角落裏默默耕耘；還有未能站上頒獎台的500多名香港隊健兒，他們流過的汗水，絕對不比任何人少。

直播畫面與現場傳媒都無法拍攝的獎牌背後，一一被中國香港體育協會暨奧林匹克委員會攝影師程詩詠（Brian Ching）記錄下來。程詩詠過去多次走在競技場的最前線，拍攝運動員出戰大型綜合運動會的英姿，今次卻穿梭於幕後，透過影像展現整個代表團的一點一滴。在他的鏡頭裏，我們見到香港棒球隊在更衣室為隊友鄭鎧霆慶祝生日的盡情忘我，也有武術男子散打銀牌得主梁宇航出場前的屏息凝神，運動員背後的醫療團隊每日不辭勞苦，即使場地再狹小、時間再緊迫，他們也能擠出空間，擔當運動員的最強後盾。

以下25張圖片，展現了中國香港代表團的「亞運日常」。歷史不只是打破歷屆紀錄的54面獎牌，而是每一個他和她每天緊守崗位，共同交織而成的動人篇章。



對巴勒斯坦賽前，棒球隊為野手鄭鎧霆慶祝生日，就算是「五朝元老」胡子彤也變成「大細路」，在更衣室與隊友玩得不亦樂乎。（港協暨奧委會提供）

滑板女將黃若澄在比賽當日早上發現用慣的護具不見了，教練怕她心理受影響，開賽前抓緊時間為這個12歲的小女將打氣。（港協暨奧委會提供）

來到名次賽最後一戰，代表名古屋之旅將要結束，香港女排在更衣室裏大擺「甫士」拍照，為亞運留下美好的回憶。（港協暨奧委會提供）

即將在球場上火併日本隊，香港女籃主將李祉均賽前給自己一個「私人空間」，好好養精蓄銳。 （港協暨奧委會提供）

「圓陣」是棒球比賽的傳統，港隊今屆有胡子彤設計的「WUUUUUHA」作為獨有的打氣動作，他說「WUUUUUHA」像獅子，好比獅子山精神。（港協暨奧委會提供）

散打是一場最直接的搏鬥，梁宇航出戰男子60公斤級決賽前，躲在一隅默默記好一招一式。（港協暨奧委會提供）

對比梁宇航賽前屏息凝神，霹靂舞港將施嘉鑫（B-Boy C Plus）便需要強勁節拍中讓身體展現風格獨特的律動。（港協暨奧委會提供）

用作運動員宿舍的貨櫃雖然空間狹小，但無阻香港女籃的任栩燕和馬丹鳳鍛煉身體。（港協暨奧委會提供）

「師兄」蔡俊彥和張家朗受傷患困擾，17歲小將何承謙在男子花劍團體賽決賽前接過「守尾門」重任，是這名「師弟」重要的成長片段。（港協暨奧委會提供）

賽艇港將陳至鋒（右一）母校圓玄三中的賽艇隊負責老師黃建豪（右二），雖已轉到另一間中學出任校長，但特地帶同一班學生到日本為至鋒打氣，非常窩心。（港協暨奧委會提供）

比賽以外輕鬆一番，一個水樽也可以是單車隊女將吳思穎與程嬿珊的「打卡」道具。（港協暨奧委會提供）

空手道「世一」劉慕裳出戰女子個人形，是香港隊在亞運開幕後翌日的焦點大戰，她的精湛表現，港協暨奧委會副會長霍啟剛及義務秘書長楊祖賜也擊節讚賞。（港協暨奧委會提供）

今屆亞運的運動員住宿地點較為偏遠，香港女足親力親為推着行李出出入入，這段路程已率先為運動員鍛煉體能。（港協暨奧委會提供）

港協暨奧委會義務副秘書長黃寶基（右二）首次出任亞運團長，每天穿梭各個場館為香港運動員打氣。（港協暨奧委會提供）

滑浪風帆運動員即將揚帆出海，物理治療師把握時間，協助運動員伸展。（港協暨奧委會提供）

楊秀美（左）從香港女排的前線退下，由主將變助教，與物理治療師分工合作，照顧球員的身體狀態。（港協暨奧委會提供）

幾名滑板港將都是小女孩，物理治療師在比賽場裏代替男教練幫手帶熱身，照顧女孩子需要。（港協暨奧委會提供）

獎牌背後有血有汗，張家朗從個人賽32強出局到團體賽勇闖決賽，醫療團隊一直是他的最強後盾。（港協暨奧委會提供）

今屆亞運的比賽場地分散，游水、跳水和馬術更移師東京，港協暨奧委會副會長霍啟剛在JR月台等車的畫面，平時難得一見。（港協暨奧委會提供）

不少港將都是學生運動員，住在郵輪的香港水球隊成員，比賽以外還要把握時間做功課。（港協暨奧委會提供）

夜幕低垂，運動員大概都在休息了，醫療團隊人員終完成工作，最後一個「下班」返回酒店。（港協暨奧委會提供）

今屆亞運，心理專家一直駐守滑浪風帆隊的基地，每當運動員從大海回來時，第一時間給予正能量。（港協暨奧委會提供）

中國香港代表團共有63名醫療人員，協助運動員紓緩恢復，以最佳狀態應戰。（港協暨奧委會提供）

團長黃寶基說過，今屆亞運的環境「充滿挑戰」，但沒有事情能夠阻擋醫療人員為運動員服務，郵輪走廊一隅就是最佳位置。（港協暨奧委會提供）