網球｜保蓮妮將首度訪港　香港網球公開賽再公布三名參賽球手

「保誠香港網球公開賽2026」將於10月31日至11月8日在維多利亞公園網球場舉行，繼菲律賓新星伊雅娜（Alexandra Eala）之後，賽會今日再公布三名參賽球手，分別是保蓮妮（Jasmine Paolini）、施史迪雅（Sorana Cirstea）及莎卡妮（Maria Sakkari）。



保蓮妮（Jasmine Paolini）。（公關提供）

保蓮妮於2024年的溫布頓及法國公開賽殺入決賽，奪得亞軍，今年她首度亮相香港網球公開賽，她表示：「香港以充滿活力的城市魅力、豐富文化及熱情好客聞名，因此我很期待在這裡為我的2026年賽季畫上句號。」施史迪雅今年5月以36歲之齡首度躋身世界前20名，成為WTA排名史上達成此成就最年長的球手，她去年在香港殺入8強，今年決定重返福地，「我非常享受去年在香港的時光，自從那個比賽之後，我經歷了一個精彩的賽季，我希望在香港能發揮出色，繼續攀上職業生涯的新高峰」。希臘「一姐」莎卡妮與施史迪雅一樣，第二度出戰香港公開賽，不過她對上一次訪港已是十年前，她期待今年在香港出戰一個高水平賽事。

施史迪雅（Sorana Cirstea）。（公關提供）

莎卡妮（Maria Sakkari）。（公關提供）

目前確認參加香港網球公開賽的還有伊雅娜、中國的王欣瑜、2024年香港網球公開賽冠軍施妮達（Diana Shnaider）及前世界排名第二的芭杜莎（Paula Badosa）。賽事門票即日起於Ticketflap公開發售，票價由港幣180元至1070元不等。更多賽事最新消息，可瀏覽官方網站www.hktennisopen.hk/