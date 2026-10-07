港超聯｜大衛施華加盟至尊沙田　最快下月演地標戰　先試一場再談

港超聯「風頭躉」至尊沙田一直只聞樓梯響的「西班牙21號」星級外援，今日終於公布為現屆40歲、已掛靴3年的世界盃冠軍隊成員之一大衛施華（David Silva）。

施華有待通過體能測試後，始會落實上陣時間，預料最快月中會到港。沙田班主王至尊隨後在球會社交平台直播時表示，球會現階段計劃先安排他出戰一場，再視乎其身體狀況及比賽表現，決定會否延長合作。



至尊沙田宣布已退役名宿大衛施華將來投。（至尊沙田IG）

大衛施華成名於華倫西亞，2010年夏天轉投英超曼城，成為「藍月亮」王朝核心人物之一。效力曼城10年間，他代表球隊上陣436場，貢獻77個入球以及140次助攻，4度捧起英超冠軍獎盃、另兩次奪得2次足總盃及5次聯賽盃冠軍。曼城更在施華離隊後於伊蒂哈德球場外為他豎立雕像致敬。2020年施華重返西甲加盟皇家蘇斯達，首季即贏得國王盃；惟2023年7月因前十字韌帶重傷宣布退役，結束20年輝煌的職業生涯。

大衛施華是曼城王朝不可思議的核心人物。（資料圖片/Getty Images）

施華在國際賽場同樣戰績彪炳，代表西班牙上陣125場攻入35球，是球隊連奪2008年歐國盃、2010年世界盃及2012年歐國盃冠軍的重要棋子。施華退役後於2025年2月代表世界明星隊來港踢賀歲盃，更與未來隊友林嘉緯同場。

大衛施華生涯尾段重返西甲加盟皇家蘇斯達。（資料圖片/Getty Images）

沙田班主王至尊在消息公布後，於IG網上直播，指施華需要通過體能測試後才歸隊，暫未定歸隊日期。當施華歸隊後，會特別安排活動讓球迷會會員與球星見面，包括到球場觀操。暫定有較大機會於11月7日上演地標戰，球會現階段計劃先安排他出戰一場，再視乎其身體狀況及比賽表現，決定會否延長合作。至於最終安排，仍有待施華抵港及完成體測後再作落實。

大衛施華（右二）曾在2025年來港於賀歲盃上獻技。（資料圖片/廖雁雄攝）

沙田在國際賽休戰期間積極招兵買馬， 簽入多名新外援，並宣布委任41歲英籍教頭湯瑪士波蘭天（Thomas Ballantyne）接替離任的郭嘉諾擔任主教練，並簽入曾效力傑志兩季的鄧達思以及曾效力東區的日籍中場鷹取聖加盟。