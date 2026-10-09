英超特攻｜曼城「細」擒利物浦

3周國際賽期終告完結，英超重燃戰火，即來一場大戰，由今季未嘗敗績的利物浦，主場迎擊以5戰全勝強勢高踞榜首的曼城，勢鈞力敵下，惡鬥難免。

（球賽編號：FB6338，10月11日 23:30開賽，Now 621直播）



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利物浦今季大換血，除了沙拿、干拿迪及羅拔臣等主力離隊外，主帥亦由史洛換了伊拉奧拿；新兵則增添了法國年輕中堅謝列美查基、快翼巴特利巴高拿及域陀蒙路斯等。

利物浦前鋒伊沙克今季終於顯示身價，已攻入4個聯賽入球，但於國際期卻受輕傷。（Getty Images）

「紅軍」雖在新舊融合當中，球員默契與整體表現尚有進步空間，但今季各項賽事出戰7場，取得4勝3和，在聯賽則以2勝3和得9分排第6，仍算不俗。

不過，今季前線狀態最好的兩名主力伊沙克及加普均在國際賽時受傷，伊沙克今仗仍有望復出，但加普卻肯定缺陣，令「紅軍」攻力難免受損。

曼城今季同樣大換血，主帥哥迪奧拿離任，其「徒弟」馬利斯卡接手，而且洛迪、貝拿度施華、馬莫殊及雷恩達斯等均離隊他投，但畢竟體系差不多，新加盟的艾利洛安達臣快速融入，加上夏蘭特、卓基及安東尼施美安等舊將又漸見默契，令「藍月亮」近7戰全勝，包括英超5連勝。

曼城中場卓基今季大爆發，不單是進攻發電機，於聯賽更有3球進帳。（Getty Images）

兩軍上季3次交手，曼城錄得全勝，而近3季7次交手，其中6次總入球均少於3球，今仗可捧「藍月亮」作客打破紅軍不敗之身，同時也可吼「入球細」。

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