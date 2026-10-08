手球｜香港手球隊首戰中超聯賽　10.23馬鞍山體育館開賽

隊制球類運動在剛過去的名古屋亞運成為市民焦點，香港市民今月底將可在主場支持香港手球隊獻技。中國手球超級聯賽男子組（第四階段總決賽）、國際手球聯會挑戰盃及紫荊盃沙灘手球邀請賽將在香港舉行，香港男子手球隊將再次集結，門票10月14日起於Ticketflap公開發售。



香港手球隊在2025年的粵港澳全運會以第四名衝線，之後迎來一輪換血，今年以老帶新出戰亞運會。亞運會之後，香港隊再次集結，將於10月23日至11月1日在馬鞍山體育館出戰中國手球超級聯賽男子組（第四階段總決賽）。這是香港男子手球隊首度角逐這項賽事。10月23至31日為初賽，票價為120元（全日票）及60元（特惠全日票）；11月1日為決賽，門票150元（全日票）及75元。

香港男子手球隊將首度出戰中超聯賽，賽事將在馬鞍山體育館舉行。（公關提供）

香港手球隊教練許文邦十分期待中超聯，「全運會一年過後，市民對於手球還有多少支持度，都可在今次賽事看到」；另一方面是，中國球隊全數是全職業訓練，能夠跟他們同場較技，有助提升香港球員水平，「而且每場比賽都可能以較少的分數差定勝負，決出勝負這種經驗亦非常寶貴」。值得一提的是，港隊賽事大多安排於晚上舉行，有利市民下班後觀戰。

許文邦亦談到港隊陣中值得留意的新星：「左翼鄒旭濤、中鋒鍾樹賢在亞運表現成熟，亦能融合團隊，深信兩名年輕球員在今次比賽能夠為球隊貢獻。隊長謝永輝大有機會以中超作為『最後探戈』，相信他一定全力以赴，不留遺憾。」

香港男子手球隊。（資料圖片；夏家朗攝）

港隊教練許文邦表示，鄒旭濤（右）是港隊未來值得留意的球員。（資料圖片；夏家朗攝）

至於女子成年組賽事「國際手球聯會挑戰盃」，首次移師亞洲舉行，將於10月14至18日在馬鞍山體育館上演；紫荊盃沙灘手球邀請賽則在10月17及18 日在天水圍天業路沙灘手球場舉行。