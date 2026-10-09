游泳｜何詩蓓神經劇痛後復出　晉級200自決賽｜世界盃烏茲別克站

何詩蓓（Siobhan）在上周的短池世界盃巴庫站因為神經痛退出女子100米自由泳決賽，休息幾天後，她今天（9日）在烏茲別克站塔什干復出，以1分56.60秒完成初賽，總排名第三晉級今晚9時16分上演的決賽。



何詩蓓在九月下旬的名古屋亞運擸走2金2銀（見文末附表），休息僅一周又馬不停蹄征戰短池世界盃。上周首站賽事，她先在50米自由泳摘銀、再於200米自由泳奪金，惟最後一項100米自由泳，她因為手臂受神經痛侵襲而退賽。

何詩蓓。（資料圖片；楊宇翹攝）

今周的短池世界盃移師塔什干上演，何詩蓓角逐100自及200自，她今早於200自初賽游出1分56.60秒，緊隨美國泳手Anna PEPLOWSKI（15632）及中國15歲泳手范亞琦（15646）之後，排名第三晉級。

短池游泳世界盃從上周開始，一連三星期於阿塞拜疆、烏茲別克及哈薩克舉行，何詩蓓透過三站賽事，力爭12月短池游泳世界盃的入場券。