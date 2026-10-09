全港最大型「M」品牌電競盛事11月載譽歸來 頂尖戰隊角逐冠軍寶座

全港最大型電競盛事 BLAST Premier Rivals Hong Kong 載譽歸來，第二屆賽事將於2026年11月11日至15日在亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Arena）舉行。去年首屆賽事門票全數售罄，帶來逾6億港元經濟效益，全球觀看時數達3,600萬小時，並成為首項獲頒「M」品牌殊榮的電競賽事。政府及業界代表10月8日齊集香港馬哥孛羅酒店，正式啟動第二屆 BLAST Premier Rivals Hong Kong賽事，並確認賽事將於今年11月舉行。



八支頂尖戰隊爭奪百萬美元獎金

11月11日至15日，八支世界頂尖《絕對武力》戰隊將角逐總額100萬美元的獎金。賽事最後三天（11月13日至15日）將在亞洲國際博覽館舉行季後賽，屆時八支戰隊中的六支將爭奪 BLAST Premier Rivals 冠軍寶座。

BLAST 目的地及市場發展副總裁 James Woollard 先生（右），中國香港電競總會主席周啟康先生（左）。

BLAST Premier Rivals Hong Kong 2026 主辦方表示，很高興賽事獲「M」品牌認可，並期望藉此提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。「M」品牌由大型體育活動事務委員會頒發，旨在表彰緊張、精彩、刺激的大型體育活動。

首屆賽事吸引逾三萬人入場

2025年11月的賽事首次舉辦即寫下歷史，成為香港歷來規模最大的電競賽事。總決賽當日，亞洲國際博覽館全場爆滿，吸引12,000名觀眾入場，而三日現場觀賽日共有來自58個國家及地區，超過30,000名電競迷入場，門票全數售罄，成功奠定香港作為全球頂級電競舞台的地位。

賽事的影響力遠不止於場館之內，香港教育大學編製的獨立報告指出，首屆賽事帶來逾6億港元（7,600萬美元）的總經濟效益，涵蓋直接、間接消費及媒體價值。賽事全球觀看時數達3,600萬小時，直播觀看次數達2.62億，峰值觀眾人數為210萬。觀眾對賽事平均評分為8.6分（滿分10分），82%觀眾給予8分或以上，淨推薦值為+42。入場觀眾中，74%是首次進入電競場館，86%表示會因這項賽事再次到訪香港。逾半購票者來自香港以外地區，平均在港多留五晚，為本港酒店業帶來超過22,000個房晚住宿。

延續「M」品牌認可

BLAST Premier Rivals Hong Kong 2025 是首項獲頒「M」品牌的電競賽事。「M」品牌由大型體育活動事務委員會（MSEC）頒授，旨在表彰有助提升香港國際形象的大型體育活動。賽事於2026年再次獲納入計劃，延續其作為香港大型盛事的地位。

啟動禮進一步確立香港舉辦世界級遊戲及娛樂盛事的定位，亦反映主辦方持續投入本地電競生態圈，相關措施包括社區門票計劃、安排學生隨隊觀摩賽事運作，以及在2025年賽事期間聘用逾百名本地幕後及製作人員。

BLAST Premier Rivals Hong Kong 2026 啟動禮於馬哥孛羅酒店舉行，多位政府及業界代表出席參與，包括：

• 香港特區政府大型體育活動事務委員會主席 吳守基先生GBS, MH, JP

• 香港旅遊發展局盛事拓展專組總經理譚美玲女士

• BLAST 目的地及市場發展副總裁 James Woollard先生

• 中國香港電競總會主席周啟康先生

• 中國香港電競總會創會會長楊全盛教授，JP

• 中國香港電競總會副主席李嘉俊先生

• 中國香港電競總會總教練陳俊傑先生

• HKT 個人業務市務高級副總裁成朗峰先生

主辦方期待賽事載譽歸來

「首屆 BLAST Premier Rivals Hong Kong 的反饋令人驚喜，遠超預期。數星期內便售罄全部門票，令我們深切感受到香港以至全亞洲對《絕對武力》的無比熱情。」BLAST 目的地及市場發展副總裁 James Woollard 補充道：「我們已迫不及待於今年11月載譽歸來，將賽事辦得更大更好、更具中國香港特色。我們深感榮幸獲得『M』品牌委員會、中國香港電競總會及文化體育及旅遊局的支持，並期待下個月的賽事正式登場。」

BLAST 目的地及市場發展副總裁 James Woollard 先生在發佈會上致詞。

中國香港電競總會周啟康先生致辭時表示：「繼 2025 年的成功經驗，總會非常榮幸 BLAST Premier Hong Kong Rivals 2026 再次獲頒『M』品牌認可。這不僅代表特區政府對賽事品質的肯定，更證明了電競是一項集『體育、科技、文化與旅遊』於一身的跨界盛事。去年賽事成功帶動逾 6 億港元總經濟效益並吸引超 3 萬人次參與，交出亮眼成績。配合最新《施政報告》對體育及盛事經濟的大力支持，我們將繼續發揮香港作為『盛事之都』的獨特優勢，為本地青年激發夢想，並向世界展現香港舉辦頂級國際賽事的非凡實力。

中國香港電競總會主席周啟康先生歡迎電競迷們於11月到場觀賽。

大型體育活動事務委員會主席吳守基先生 , GBS, MH, JP 表示：「我們深感榮幸能透過『M』品牌活動計劃繼續支持 BLAST Premier 2026。上年的賽事展現了非凡的競技水平及世界一流的賽事組織。我們期待再次歡迎世界頂尖隊伍來港作賽，進一步激發本地體育氛圍，提升香港作為國際體育樞杻的形象。」

立法會議員（選舉委員會）葛珮帆議員, SBS, JP 表示:「我們十分欣喜這項世界級電競盛事再度在本地舉行。BLAST Premier 完美結合科技與體育精神，深深打動不少年輕人的心。我們期待賽事為社會注入澎湃活力，進一步推動香港多元產業及青年文化的發展。」

立法會議員（科技創新界）邱達根議員表示:「熱烈祝賀 BLAST Premier 繼2025年取得巨大成功後，於2026年再度回歸香港！作為『M』品牌活動，這項尊貴賽事不僅鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位，更吸引全球旅客及電競愛好者訪港，為本地旅遊及餐飲業界帶來實質經濟效益。」

粉絲套票結合門票與住宿體驗

BLAST 已與官方旅遊及體驗合作夥伴 MATCH 合作，為粉絲度身訂造尊貴套票，結合場館門票、酒店住宿、商品禮券及見面會環節，讓來自亞洲各地以至全球的電競迷更方便、更盡興地訪港觀賽，詳情請瀏覽 premier-fan-packages.blast.tv。

（資料由客戶提供）