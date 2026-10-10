英超｜阿仙奴8分鐘內連入兩球反勝　客軍列斯聯吞今季首敗

經過3星期國際賽期休戰後，英超重開首戰早場由阿仙奴主場對列斯聯。上半場雙方互無紀錄，下半場列斯聯先拔頭籌領先，其後阿仙奴在8分鐘內連入兩球，最終以2：1反勝，列斯聯則吞下今季首場敗仗。



阿仙奴今仗正選陣容中派出了6名英格蘭球員，是1999年2月對曼聯以來首次。阿仙奴上仗作客白禮頓被徹底擊潰，吞下開季首敗，今仗希望乘曼城飽受違規醜聞困擾又要大戰利浦之際，力求搶分重登榜首。至於客軍列斯聯，藉硬淨防守開季至今錄2勝3和仍然保持不敗。

著名阿仙奴球迷、英國前首相施紀賢（Keir Starmer）今仗為座上客。（路透社）

2分鐘，主隊沙卡率先射門但被判越位在先，2分鐘後沙家再次嘗試突破分球惜未能成功；之後列斯聯反擊，奧卡科禁區邊右腳熨射但斜出。

列斯聯中場田中碧（右）今仗表現突出。（路透社）

21分鐘，阿仙奴夏維斯禁區內接應傳中頭槌攻門但被對方門將查福特沒收。34分鐘拉耶出迎後被對方笠射，幸好回身夠快在白界前將皮球擒住。雙方半場互無紀錄。

占士祖斯甸上半場一度因流鼻血要離場治理，易邊後替主場先開紀錄。（路透社）

換邊後5分鐘，奧迪加特接應傳中禁區邊射地波，查福特再次橫身一飛擒住。至55分鐘，上半場一度因流鼻血離場治理的列斯聯後衛占士祖斯甸先開紀錄，客軍列斯聯1球領先。

卡拉科利為阿仙奴扳平。（Getty Images）

62分鐘，阿仙奴由卡拉科利上前助攻，接應馬度基傳中射入扳平。8分鐘後阿仙奴再憑後備上陣的般奴古馬雷斯建功，反超前2：1，最終以此戰果完場。

主隊憑今季新加盟的般奴古馬雷斯後備入替後建功，助球隊反超前2：1。（路透社）

阿仙奴正選陣容（4-2-3-1）

1 拉耶

4 賓韋特 15 干沙 6 馬加希斯 33 卡拉科利

41 賴斯 49 利維斯史基利

7 沙卡 8 奧迪加特 20 馬度基

29 夏維斯



列斯聯正選陣容（3-4-2-1）

1 查福特

24 占士祖斯甸 30 尼高艾維迪 5 梅哈利莫域

2 積頓保利 4 艾芬安柏度 22 田中碧 3 古蒙臣

18 史達治 19 奧卡科

9 卡維特利雲

