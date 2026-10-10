英超｜車路士開波3分鐘入2球　老將軒達臣兩射一傳　完美反擊批評

英超放長假後回歸，車路士經歷連續3仗失分後今場神勇反底，開波僅3分鐘已攻入兩球，當中過去數場備受抨擊的中場老將佐敦軒達臣，甫開賽即貢獻一個入球，再妙傳羅渣士入波。



在賽前先有高爾彭馬（Cole Palmer）續約沖喜的車路士，雖然官方紀錄上，所入兩球分別出現在第2和第3分鐘，但按大鐘計僅開場2分29秒就取得2：0領先。據Opta翻查統計，在英超史上，只有兩次較今仗更早取得2：0領先。分別是1998年4月李斯特城對打比郡，以及2024年1月盧頓對白禮頓。

佐敦軒達臣過去幾仗被球評家指他不適合任正選，惟教頭沙比堅持投下信入一票。(路透社)

1998年4月26日，李斯特城在開場兩分鐘內取得2：0領先，最終作客4：0擊敗打比郡，當時李斯特城更有希斯基貢獻一傳一射，較軒達臣更快。至2024年1月30日，盧頓在開場2分17秒取得2：0領先，最終主場4：0擊敗白禮頓。

佐敦軒達臣與羅渣士慶祝入球，二人在開賽3分鐘已為車路士炮製兩個入球。（路透社）

今仗助攻軒達臣閃電開紀錄的，正正是剛續約的彭馬。這位現年24歲的前鋒，原本同車路士的合約至2033年，但他決定再延長1年，這將會是英超史上其中一份最長合約。

高爾彭馬賽前先續約至2034年，為車路士沖喜。（路透社）

車路士挾住兩球優勢返回更衣室，換邊後藍戰士又再閃電入球，祖奧柏度46分鐘為車路士再下一城。不過般尼茅夫未有放棄，5分鐘後由法蘭斯高艾雲尼臣追回一球。

法蘭斯高艾雲尼臣為般尼茅夫追回一球。（路透社）

67分鐘，祖奧柏度梅開二度助車路士領先至4：1。3分鐘後佐敦軒達臣再入靚波，禁區邊罰球直射彎過人牆頂入網，車路士領先至5：1。最終車路士以此比數取勝。

祖奧柏度下半場閃電梅開二度。（路透社）

佐敦軒達臣再入靚罰球，助車路士領先5：1。（路透社）

佐敦軒達臣再入靚罰球，助車路士領先5：1。（路透社）

今晚同時間其餘英超戰果

阿士東維拉 2：2 賓福特

葉士域治 2：1 富咸

新特蘭 0：2 白禮頓

