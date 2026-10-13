歐聯全攻略｜阿仙奴技壓里爾　主場勢開「讓主」

國際賽期後，除了各大聯賽重燃戰火外，歐聯也告回歸，上演首循環次輪賽事，當中英超勁旅阿仙奴將於主場迎擊法甲「黑馬」里爾，力爭再度奏捷。

（球賽編號：FB6774，10月14日 03:00開賽，Now 643直播）



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阿仙奴今季歐聯首戰作客拿玻里，以1：0旗開得勝，他們在國際賽期前於聯賽不敵白禮頓，但上仗英超則以2：1力挫列斯聯，在以6戰15分緊守次席，僅以3分落後於6戰全勝的曼城。

阿仙奴左閘卡拉費奧利今季表現回勇，今季6場聯賽全部悉數正選披甲。（Getty Images）

「兵工廠」今仗有翼鋒謝索利斯及後衛威廉沙列巴因傷缺陣，但好彩左閘卡拉費奧利今季表現回勇，上仗對列斯聯時便攻入追平的一球，今仗續是球隊攻守兩端的重要棋子。

里爾由名帥安察洛堤兒子達維迪安察洛堤領軍，表現十分不俗，於法甲暫獲13分排第2，只以1分落後於榜首的摩納哥。他們今仗有老將基奧特倒戈，另外值得一提的是，日本前鋒上田綺世今季來投表現亦不俗，開季上陣5場攻入3球。

日本前鋒上田綺世今季加盟里爾即有好表現，上陣5次攻入3球。（Getty Images）

阿仙奴與里爾未嘗對壘，但「兵工廠」有主場之利，今季3次主場出擊悉數取勝，加上實力較佳，今仗可望再度奏捷，開出「讓主」。

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