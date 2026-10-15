澳職方程式｜澳職開鑼　捧悉尼贏西悉開主勝

新一季澳職將於10月16日開鑼，揭幕戰即上演「悉尼打吡」，由FC悉尼主場迎擊西悉尼流浪者；主隊在往績上佔優，今仗有望旗開得勝。

（球賽編號：FB6803，10月16日 17:00開賽，無綫82台直播）



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FC悉尼是澳職奪冠次數最多的勁旅，曾5次摘下總冠軍，上屆亦打入總決賽，可是以0：1不敵奧克蘭FC，屈居亞軍。

FC悉尼今季有日本翼鋒關根貴大加盟，大大提升側擊能力。（Getty Images）

今季捲土重來，FC悉尼有翼鋒祖羅利、中場阿密阿斯蘭及前鋒史譚迪路普路斯等離隊，但從日職浦和紅鑽簽入日本翼鋒關根貴大，保持一定攻擊力。

西悉尼流浪者上季於常規賽敬陪末席，自然未能躋身季後賽，今季從中岸水手簽入中場迪比斯奧， 又從蘇超鴨巴甸回購後衛尼高拉斯米蘭諾域，實力有所提升。

西悉上季常規賽「包尾」，今季羅致了迪比斯奧等好手力求反彈。（Getty Images）

不過，西悉近年面對FC悉尼「無運行」，近8次碰頭，只錄得1勝1和6負；FC悉尼往績佔盡上風，今仗一於捧「主勝」。

上季常規賽冠軍紐卡素噴射機，今季簽入了祖羅利等，力爭摘下總冠軍。（Getty Images）

至於周六則有中岸水手主場對紐卡素噴射機（球賽編號：FB6801，10月17日 16:40開賽，無綫82台直播），後者今季大事擴軍，簽入了祖羅利、維高斯及辛尼舒萊巴等，攻力大幅提升，而且雙方近5次交手有4次總入球超過3球，今仗也可考慮「入球大」。

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