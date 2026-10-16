英超特攻｜玫瑰打吡　列斯迎曼聯和味濃

近5仗未嘗一勝的曼聯，今周末回到英超賽場又碰上硬仗，於「玫瑰打吡」作客列斯聯。「紅魔鬼」士氣甚頽，但近年作客艾蘭路球場未輸過，相信最少可守住和局。

（球賽編號：FB6338，10月11日 23:30開賽，Now 621直播）



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曼聯在周中的歐聯作客馬德里體育會以0：2被技術擊倒後，近5場只取得2和3負，今季聯賽也只贏過「升班馬」葉士域治，6戰得6分排13位，錄得近40年聯賽開季最差紀錄。

卡維特利雲聯賽上陣6場貢獻3入球及1助攻，是列斯聯的進攻主力。（路透社）

更甚的是，曼聯守將利辛度馬大尼斯竟在不敵馬體會後，向傳媒公開炮轟足球總監韋確斯引援不力，今季陣容不足以跟列強角逐；「馬天」雖然已公開道歉，但球隊士氣難免受損。

列斯聯今季表現不俗，上仗以1：2反負阿仙奴才被打破聯賽不敗身，暫時以2勝3和1負排第7，比曼聯還要高。其中中鋒卡維特利雲表現回勇，開季上陣6場貢獻3入球及1助攻，是球隊的進攻重心。

麥比奧莫今季聯賽射入3球，與隊長般奴費南迪斯並列曼聯首席射手。（路透社）

雖然「紅魔鬼」近況平平、士氣低落，但他們近7次作客艾蘭路球場，取得5勝2和的不敗戰績，因此今仗仍有望最少博得和局，保住1分。

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