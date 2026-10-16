WTT香港總決賽｜混雙改制淘汰賽決勝　王楚欽孫穎莎有望取外卡

WTT香港總決賽2026將由香港體育館（紅館）移師啟德體藝館舉行，受場地所限，今屆賽事每節門票約七千多張，比去年每節約九千門票較少，預計搶飛潮將更熱烈。今屆最大焦點是更改混雙賽制，不設小組賽，八支隊伍直接以淘汰賽決勝。



WTT總決賽連續兩年在香港舉行，球迷最關心的一定是門票安排。乒總主席余國樑表示，啟德體藝館的座位比紅館少，因此今年每節門票的數目肯定少於去年，預計逾七千。門票價格將於稍後公布，優先售票階段於10月20日下午4時開始，恒生信用卡持有人及WTT球迷可以優先搶飛，有興趣球迷可於10月19日或之前在WTT官網登記成為WTT球迷；公開售票日期則為10月23日下午3時開始。

男、女單各16名球手及8支混雙組合將角逐冠軍，香港隊的黃鎮廷/杜凱琹已率先成為憑排名積分取得參賽資格的7支組合之一，第8個名額將由賽會發放外卡。去年的外卡由最受球迷歡迎的「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎奪得，兩人目前排名12，用排名取得參賽資格機會相對渺茫，余國樑表示，外卡誰屬將由WTT決定，叫座力爆燈的「莎頭」，絕對是有力競爭者之一。

黃鎮廷/杜凱琹已取得WTT香港總決賽資格。（Getty Images）

值得一提的是，今屆混雙更改賽制，不再設小組賽，8支組合將直接以淘汰賽決勝，換言之球迷想一睹心儀球星作賽，肯定不要錯過初段賽事。

王楚欽/孫穎莎目前的積分未足以取得參賽資格，兩人是混雙外卡有力競爭者之一。（Getty Images）

另外，適逢香港乒總今年90周年，將有多名中國隊的前世界冠軍來港「賀壽」，包括鄧亞萍、馬龍、丁寧、劉詩雯等，星光熠熠。

WTT香港總決賽2026參賽球員名單

WTT香港總決賽2026單打入圍名單（持續更新） 男子單打 女子單打 菲歷斯勒邦 （法國） 松島輝空 （日本） 張本美和 （日本） 大藤沙月 （日本） 張本智和 （日本） 卡達雲奴 （巴西） 蒯曼 （中國） 王藝迪 （中國） 林昀儒 （中華台北） 莫利加特 （瑞典） 孫穎莎 （中國） 早田希娜 （日本） 王曼昱 （中國） 佐藤瞳 （日本） 陳幸同 （中國）