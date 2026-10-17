佩劍世界盃｜何思朗勇挫世界排名第四勁敵　新賽季第一擊即創驚喜

香港男子佩劍主將何思朗在新賽季第一擊便有好表現，在佩劍世界盃阿爾及利亞奧蘭站（Oran）首圈擊敗世界排名第4的法國劍手派安費迪（Maxime Pianfetti），晉級16強席位。本文將持續更新香港男子佩劍隊戰況。



何思朗戰況持續更新

鬥Remi Garrigue 21:30舉行

何思朗將於晚上9時30分對世界排名22的法國劍手Remi Garrigue，爭奪16強席位。

（資料圖片；何思朗攝）

9月下旬完成名古屋亞運後，香港劍擊隊小休一周便重投訓練，今周正式展開劍擊賽季。與何柏霖、陳樂熹及梁天晴合力奪得亞運團體銅牌的何思朗，今日（17日）在世界盃奧蘭站打出驚喜。他在64強的對手是派安費迪，目前世界排名高踞第4位。何思朗曾於7月主場出戰世界錦標賽時被他在首圈淘汰，猶幸今日沒有重蹈覆轍，以15：9擊敗派安費迪，晉級32強。

何思朗昨日於小組賽取得2勝4負，出線外圍賽淘汰賽連贏法國及中國劍手。隊友何柏霖、陳樂熹、陳玫熹及方曉楠則未能闖過淘汰賽，令「思朗」成為唯一晉級港將。

何思朗稍後將遇上另一法國劍手Remi Garrigue，爭奪32強席位。