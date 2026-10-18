游泳｜何詩蓓2金3銀1銅完成三站短池世界盃　返港備戰12月世錦賽

撰文：李思詠
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何詩蓓（Siobhan）以2金3銀1銅完成一連三站的短池游泳世界盃。她在今日（17日）的世界盃阿斯塔納站女子100米自由泳決賽游出50.97秒，不敵荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）奪得銀牌，經歷三星期的「絲綢之路」征程，將會返港備戰12月上旬在北京舉行的世界短池游泳錦標賽。

何詩蓓出戰短池世界盃阿斯塔納站。

何詩蓓來到第三站世界盃，終於出戰100米決賽。她曾於第一周的阿塞拜疆巴庫站參加100自初賽，但因手臂神經劇痛，無奈放棄決賽；第二周的烏茲別克塔什干站，她只角逐200自。今日的阿斯塔納站100米自由泳，何詩蓓在初賽游出53.16秒，總成績排第二晉級；晚上的決賽，她以11.91秒第四人完成頭25米後，逐漸後上追至第二，最終以50.97秒完成，僅次於游出50.52秒的史甸貝根，季軍則由俄羅斯泳手Daria Klepikova奪得，時間為52.22秒。

何詩蓓以2金3銀1銅完成短池世界盃。

阿斯塔納站是何詩蓓在三站世界盃中首次游畢50自、100自及200自，獲得2銀1銅，連同巴庫站1金1銀及塔什干站1金，三周之間擸走2金3銀1銅，以及一個50自亞洲紀錄及一個200自個人歷來第五快時間。何詩蓓將會返港，稍事休息後便全力備戰12月上旬在北京舉行的世界短池游泳錦標賽。

何詩蓓2026短池世界盃三站成績

獎牌

賽事

時間

分站

200米自由泳

1分51.08秒

阿塞拜疆巴庫站

200米自由泳

1分51.02秒

烏茲別克塔什干站

50米自由泳

23.48秒（亞洲紀錄）

阿塞拜疆巴庫站

200米自由泳

1分50.87秒

哈薩克阿斯塔納站

100米自由泳

50.97秒

哈薩克阿斯塔納站

50米自由泳

23.76秒

哈薩克阿斯塔納站

何詩蓓完成世界盃征程，將返港備戰世界錦標賽。（資料圖片；楊宇翹攝）
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