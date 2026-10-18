英超｜夏蘭特梅開二度領曼城取七連勝　利物浦多打兩人反勝賓福特

英超本港時間周六10點場次，曼城及富咸主場贏波，利物浦則作客取勝。



其中榜首曼城迎戰葉士域治，先憑菲爾科頓開紀錄，其後艾寧夏蘭特梅開二度，以3：2贏波，豪取七連勝續居榜首。

菲爾科頓為曼城先開紀綠。（路透社）

曼城開賽19分鐘，菲爾科頓接應謝利美杜古傳送建功，為曼城先開紀錄。葉士域治2分鐘後藉一次突擊扳平，前田大然接應艾布爾奧達拉傳送，射破當拿隆馬追成平手。34分鐘，曼城中場高華錫傳中，艾寧夏蘭特門前頭槌勁頂破網，助球隊再度領先完半場。

艾寧夏蘭特梅開二度，領曼城開季取得七連勝。（路透社）

下半場曼城繼續搶攻，伊利文尼戴耶69分鐘交出助攻，夏蘭特力壓對方守將射入，曼城贏到3：1。比賽尾段夏蘭特更食詐糊，反而葉士域治89分鐘獲得12碼，施安菲林明操刀追近，最終曼城贏3：2。

曼城球迷繼續以吹氣香蕉作為自我打氣的象徵。（路透社）

與此同時利物浦作客賓福特，主隊路易斯樸達在44分先開紀錄，惟上半場補時階段有中場耶莫盧克領紅牌，使紅軍接近半場多踢一人，域陀蒙路斯和伊沙克在下半場8分鐘內連入兩球，最後反勝2：1全取3分。賓福特真拿達在下半場補時領紅，令主場全場有2人被逐。

域陀蒙路斯憑個人技術先為利物浦扳平。（路透社）

伊沙克的入球為利物浦反超前。（路透社）

至於富咸憑伊禾比在上半場射入全場唯一入球以1球小勝侯城。富咸賴恩施斯隆在尾段補時時領紅牌。