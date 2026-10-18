名古屋亞殘運開幕︱港隊第9隊進場　楊肇麒偕學生王穎晞任持旗手

第五屆亞洲殘疾人運動會（亞殘運）今日揭幕，開幕禮在名古屋市瑞穗公園田徑場舉行，典禮以「WABI – We Are Beautiful Individuals（我們都是美麗的個體）」為概念，強調匯聚個體獨特力量與社會共融，並帶來連串融合當地傳統手工藝及文化的表演。香港隊為第9隊進場，由殘疾人跆拳道代表楊肇麒及殘疾人田徑代表王穎晞擔任持旗手，帶領代表團入場。



名古屋亞殘運2026︱香港隊由殘疾人跆拳道代表楊肇麒及殘疾人田徑代表王穎晞擔任持旗手。（中國香港殘疾人奧委會）

亞殘運2026開幕︱香港隊派出80名運動員出戰10個體育項目

第五屆亞洲殘疾人運動會（亞殘運）在10月18至24日期間舉行，大會共設有18個體育大項（共489個小項）。今屆香港代表團派出80名運動員參加10個大項，包括：硬地滾球、射箭、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、射擊及網球。連同教練、運動科學及醫療人員、輔助人員及職員，整個代表團總人數為150人。

名古屋亞殘運2026︱香港代表團在2026亞殘運開幕禮入場一刻。（中國香港殘疾人奧委會）

「師生組合」楊肇麒王穎晞擔任港隊開幕禮持旗手

運動員進場儀式為亞殘運開幕禮掀起高潮，香港代表團為第9支進場隊伍，擔任持旗手的殘疾人跆拳道代表楊肇麒及殘疾人田徑代表王穎晞，在現場觀眾的掌聲及歡呼下帶領團隊入場。楊肇麒及王穎晞均表示，對擔任持旗手感興奮，「十分榮幸能夠站在代表團最前方，帶領大家進場，是一次很特別的體驗，特別感謝曾幫助及支持自己的家人和朋友。」

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35歲的楊肇麒與18歲的王穎晞，分別為香港耀能協會羅怡基紀念學校的老師及學生，楊肇麒上屆參加杭州亞殘運跳高項目，今屆首次轉戰從小已學習的跆拳道項目，成為香港亞殘運第一人。作為同校師生，二人在啟程前已表示會互相扶持。

殘疾人乒乓球、羽毛球項目開幕禮前已上演分組賽

出席開幕禮的港隊代表來自輪椅網球、硬地滾球、跆拳道、游泳、射擊、射箭及羽毛球8個運動項目。隨聖火點燃，象徵這項傳統上每4年一度的亞洲體育盛事正式展開，不過港隊有份參加的殘疾人乒乓球和羽毛球項目在開幕禮前已率先展開分組賽事，港隊乒乓球代表黃翰林、王志賢、王婷莛和吳玫薈皆順利獲勝，溫偉樂亦只是僅負對手。