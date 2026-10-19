乒乓球亞錦賽︱港隊強陣再爭佳績　中國缺3大星將林詩棟只戰兩項

撰文：吳慕兒
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2026年亞洲乒乓球錦標賽今日在烏茲別克斯坦塔什干展開，港隊派出5男5女10位球手參賽，出戰男、女子單打、雙打，混雙及男、女子團體賽項目。由於香港隊在男、女團均是種子球隊，直入8強，因此不用打今日的男、女團分組賽。

上屆乒乓球亞錦賽港隊在男團獲得亞軍，創歷來最佳成績。（乒總之友Facebook）

乒乓球亞錦賽︱港隊上屆男團獲亞軍創最佳　今屆挑戰全數7項目

香港隊今次的男子隊陣容為：黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓；女子隊為：杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏。 上屆賽事只設男、女團項目，港隊在男團首度晉身決賽，獲亞軍寫下歷來最佳成績，女團則獲第7名。今屆港隊以最強陣容參加全數7個項目，再次力爭佳績。

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乒乓球亞錦賽香港隊陣容

男團

黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓

女團

杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏

混雙

黃鎮廷／杜凱琹；姚鈞濤／吳詠琳

男雙

黃鎮廷／陳顥樺；姚鈞濤／林兆恒

女雙

杜凱琹／吳詠琳；蘇籽童／江芷林

男單

黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓

女單

杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏

亞運女雙獲銅牌的杜凱琹、吳詠琳，在亞錦賽再度聯手。（路透社）

中國未派最強陣容　三大星將避戰　林詩棟只戰男雙、男團

然而中國隊並未派出最強陣容，王楚欽、孫穎莎、王曼昱三大星將全數缺席，而早前在名古屋亞運光芒四射的林詩棟，亦只參加男團、男雙兩項，退出了混雙及單打。反觀日本隊派出強陣出戰，主力松島輝空、張本智和、張本美和、早田希娜悉數在陣，但陣容未見伊藤美誠的名字，這位日本名將近日在社交媒體自我介紹中刪除了乒乓球員的字眼，IG亦清空所有與乒乓球相關內容，引來外間猜測。

乒乓球亞錦賽中國未派最強陣容，王楚欽避戰，林詩棟亦只戰男團及男雙兩項。（路透社）

乒乓球亞錦賽中國隊陣容

男團

林詩棟、向鵬、溫瑞博、黃友政、周啟豪

女團

蒯曼、王藝迪、陳熠、石洵瑤、徐奕

混雙

黃友政／陳熠；袁勵岑／王藝迪

男雙

林詩棟／袁勵岑；黃友政／溫瑞博

女雙

蒯曼／王藝迪；陳熠／姜依依

男單

向鵬、溫瑞博、黃友政、周啟豪、李天陽

女單

蒯曼、王藝迪、陳熠、石洵瑤、覃予萱

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