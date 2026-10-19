劍擊｜世界劍擊聯賽登陸香港　張家朗佘繕妡獲邀1月中環打表演賽

全球首個職業劍擊聯賽「世界劍擊聯賽」（World Fencing League/WFL）將登陸香港，先於2027年1月22日在中環The Henderson舉辦一場專屬邀請制表演賽「Fight in the Sky」，4月則會舉行首個賽季的第一站，張家朗及佘繕妡已獲邀請參加表演賽。



WFL由美國花劍名將占美屈臣（Miles Chamley-Watson）創辦，明年開始進玫亞洲市場。2027年1月22日的「Fight in the Sky」表演賽，將於中環The Henderson的Cloud 39舉行，為WFL於2027年4月在香港舉行的首個賽季正賽拉開序幕。張家朗及佘繕妡已獲邀參加這場表演賽；蔡俊彥（Ryan）今年4月曾於 WFL在洛杉磯聖殿劇院（Shrine Auditorium）的首演亮相。

世界劍擊聯賽（WFL）去在洛杉磯聖殿劇院（Shrine Auditorium）的首演亮相。（公關提供）

有別於香港隊一直角逐以爭取排名積分的各個劍種之世界盃或大獎賽分站，WFL以團隊為主的形式作賽，兩隊以男、女子各3個劍種共6場比賽對碰，重劍限時3分鐘、花劍限時2分鐘、佩劍限時1分鐘，限時內較高分者，可為隊伍增添1分，總分較高的隊伍為勝，如最後3：3平手，會「決一劍」決出冠軍。

蔡俊彥（右）在今年WFL對美國名將占美屈臣。（Getty Images）

以去季為例，蔡俊彥身處的Team Shield，成員還有女子花劍的Arianna Errigo、女子重劍的Eszter Muhari、男子重劍的加納虹輝、女子佩劍的Michela Battiston及男子佩劍的Jean-Philippe Patrice。

蔡俊彥今年在WFL帶領Team Shield奪得WFL冠軍。（Getty Images）

為增加娛樂性，WFL的廣播呈現方式融入AI劍尖軌跡追蹤科技，讓觀眾更容易掌握劍擊的速度與精準度；未來更積極開發更多技術創新，包括AI輔助裁判系統。