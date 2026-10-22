港超聯｜大衛施華11月初啟德青年場演地標戰　九龍城下周率先入主

香港足總公布新一輪賽程和場地調動，除和富九龍城落實本季港級聯所有主場賽事均在啟德青年運動場舉行外，球迷最關心的大衛施華「地標戰」亦將移師啟德青年場舉行。與此同時，至尊沙田亦會在1月起正式入主沙田運動場。



至尊沙田下場主場賽事將由斧山道運動場移師啟德青年運動場，屆時勢上演大衛施華「地標戰」。（譚曉彤攝／資料圖片）

按足總最新公布，原定於斧山道運動場上演的至尊沙田主場對標準流浪一戰，將改於11月7日在啟德青年運動場舉行，由於啟德青年運動場可容納約5,000名觀眾，較斧山道運動場多近倍，相信能滿足更多球迷追星訴求。沙田即時在社交平台公布，該場賽事門票將於下周三起於網上發售，價格為300元及250元。

足總公布賽程及場地變動後，至尊沙田即時公布售標詳情，宣傳海報更以大衛施華居「C位」。（至尊沙田IG）

至於上季以深水埗運動場為主場的九龍城，季初早已宣布有意以啟德青年場為主場，經過季初賽程上配合先連續作客5場後，下周末的終能在啟德青年場上演今季首場主場賽事迎戰標準流浪，賽期亦提早一天，由周六改至周五（30日）晚上8時開波，正價票價為180元。

九龍城10月30日正式進駐啟德青年場，將與標準流浪挑燈夜戰，上演該隊今屆首場主場賽事。（趙子晉攝／資料圖片）