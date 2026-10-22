港超聯｜大衛施華11月初啟德青年場演地標戰 九龍城下周率先入主
撰文：陳智深
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香港足總公布新一輪賽程和場地調動，除和富九龍城落實本季港級聯所有主場賽事均在啟德青年運動場舉行外，球迷最關心的大衛施華「地標戰」亦將移師啟德青年場舉行。與此同時，至尊沙田亦會在1月起正式入主沙田運動場。
按足總最新公布，原定於斧山道運動場上演的至尊沙田主場對標準流浪一戰，將改於11月7日在啟德青年運動場舉行，由於啟德青年運動場可容納約5,000名觀眾，較斧山道運動場多近倍，相信能滿足更多球迷追星訴求。沙田即時在社交平台公布，該場賽事門票將於下周三起於網上發售，價格為300元及250元。
至於上季以深水埗運動場為主場的九龍城，季初早已宣布有意以啟德青年場為主場，經過季初賽程上配合先連續作客5場後，下周末的終能在啟德青年場上演今季首場主場賽事迎戰標準流浪，賽期亦提早一天，由周六改至周五（30日）晚上8時開波，正價票價為180元。
日期
賽事
原定場定
更新場地
2026/11/07 (周六)
沙田 對 流浪
斧山道運動場
啟德青年運動場
2027/01/10 (周日)
沙田 對 大埔
斧山道運動場
沙田運動場
2027/01/31 (周日
沙田 對 傑志
斧山道運動場
沙田運動場
2027/05/01 (周六)
聯賽盃決賽
旺角大球場
啟德青年運動場