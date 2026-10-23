「中產三寶」ARC’TERYX擴充中環旗艦店　香港市場誓成2027年重點

進入2026年第四季，香港的運動品牌市場非常活躍，繼New Balance早前在K11 MUSEA開設最新Grey Store，主打潮流服飾，山系戶外品牌ARC’TERYX（始祖鳥）亦完成分店重整計劃，其位於中環國際金融中心商場（IFC Mall）的旗艦店正式開幕，冀將旗下的重點系列由高山推進城市，將專業裝備結合機能都市風。



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ARC’TERYX由9月開始調整香港分店，東涌東薈城Outlet已於9月擴充搬遷重新開幕，同時有新分店進駐香港國際機場。最新開幕的中環旗艦店則於IFC「細舖搬大舖」，佔地逾3000平方呎，舖面以險峰岩壁上為攀登者提供補給及避險之處的懸崖小屋（Cliff House）為設計靈感，展示頂級防護裝備以至都市機能穿搭的產品系列，涵蓋服裝、鞋履及配件。

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ARC’TERYX的產品主要分為攀登（CLIMB）、山地遠足（TRAIL）及滑雪三大主線。CLIMB專為攀岩及高海拔攀登而設，產品強調耐用性、靈活性與體溫調節性能；TRAIL針對環境多變的山地運動，產品以舒適輕巧為核心；SNOW主打單雙板滑雪運動，產品為用家提供防風防水等全天候雪地防護性能。

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戶外運動愛好者相信都熟悉「硬殼系列」（HardShell）是ARC’TERYX最頂級的王牌產品。HardShell 所使用的GORE-TEX ePE面料，提供強效防風防水功能，闊度僅8毫米的封壓膠膠條搭配每英寸16針的縫線密度，造工之精細冠絕各個運動品牌，外套亦因此非常輕巧靈活，不阻礙用家運動時多角度擺動。ARC’TERYX調整分店佈局後，香港市場將是品牌於2027年的其中一個重點，冀將精細品質的專業產品藉機能都市風格推廣到日常生活。

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除了ARC’TERYX擴充中環旗艦店，運動家旗下的跑鞋專門店Runderful亦將於銅鑼灣怡和街開設Runderful Runbase，這個「跑者譯站」將提供全港首個跑鞋租借實測服務，並有寄存及淋浴更衣空間等服務與設施，方便跑者於港島區練跑。