英超特攻｜倫敦打吡　車仔拔刺開主勝

今周英超上演「倫敦打吡」，車路士主場迎擊熱刺。「藍戰士」今季由沙比阿朗素領軍，踢法耳目一新，加上近況不俗、往績佔優，預料可於主場揚威。

（球賽編號：FB7463，10月25日 00:30開賽，Now 621直播）



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車路士在沙比執教後改踢3-4-2-1陣式，激活了「前線三叉戟」，中鋒⁠祖奧柏度聯賽上陣6場攻入5球及交出3次助攻、高爾彭馬亦回勇貢獻2入球及3助攻、新兵摩根羅渣士也火速融入，取得4入球及1助攻，3人合共攻入11球。

車路士中場佐敦軒達臣老而彌堅，也令起到凝聚球隊的作用。（路透社）

雖然防線頗為性感，但沙比近3場起用36歲老將佐敦軒達臣出任正選坐鎮中場後，防守力有所改善，上仗作客以2：0輕取愛華頓，是今季聯賽首次保持不失。車路士亦以7戰得13分暫居第4位。

季初表現極頽的熱刺，近況好轉，上仗主場以3：1擊敗高雲地利，打開今季聯賽勝利之門。雖然貝治華、沙雲奴、柏度樸路及沙維西蒙斯等仍因傷倦勤，但占士麥迪臣、古路施夫斯基等主將已相繼復出，令球隊增添不少戰力。

占士麥迪臣等傷兵終告康復，大大加強熱刺的戰力。（路透社）

不過，近6次交手，車路士錄得全勝，而他們主場不敵熱刺，更已是2018年的事。「藍戰士」今季所有主場賽事亦未輸過，取得4勝1和；相反熱刺今季作客只得2和2負，因此今仗一於捧車路士「主勝」。

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