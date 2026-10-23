歐洲波精選｜西甲「國家打吡」　巴塞隆拿主勝皇家馬德里

今周日西甲上演超級大戰，由巴塞隆拿主場對皇家馬德里合演「國家打吡」。巴塞於聯賽9戰全勝，以無敵姿態高踞榜首，今仗能否一舉擊敗宿敵？

（球賽編號：FB7502，10月26日 04:00開賽，Now 632直播）



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巴塞今季有中場大將洛迪加盟，攻守更見平衡，也可解放右翼拉明耶馬的攻擊力，這名19歲翼鋒今季西甲及歐聯上陣12場，竟然交出10入球及10助攻的恐怖數據；而隊長拉芬拿今季移任中鋒亦有出色發揮，聯賽上陣8場已攻入12球。

巴塞翼鋒拉明耶馬今季大爆發，上陣12場，竟然交出10入球及10助攻的恐怖數據。（路透社）

雖然在周中歐聯以2：4不敵巴黎聖日耳門被打破不敗身，但巴塞於西甲卻所向披靡，9場全勝，且攻入39球而只失9球，場均攻入逾4球，攻擊力異常可怕。

皇馬表現亦算不俗，但聯賽曾作客不敵貝迪斯及馬德里體育會，因此只能以9戰21分排第3位。皇馬今仗更有雲尼斯奧斯祖利亞停賽，進攻重責落在中鋒基利安麥巴比身上，這名法國神鋒今季西甲上陣9場入了9球。

雲尼斯奧斯停賽，皇馬進攻重任落在麥巴比身上。（路透社）

近8次交手，巴塞取得7勝1負，佔盡上風，近兩季聯賽主場對皇馬，亦分別贏2：0及4：3；相反皇馬今季兩次敗仗，都在客場取得，因此，今場可捧巴塞「主勝」。

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