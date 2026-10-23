高爾夫球｜港將張雄熙香港公開賽半程後排第一　次日捉1老鷹6小鳥

香港高爾夫球公開賽，周五繼續在粉嶺球場展開第二日賽事，香港球手張雄熙（Matthew Cheung）在賽事完成一半後，以累積低14杆成績暫列第一位。



張雄熙在第一日賽事兩度超標下，捉到6隻小鳥、1隻老鷹，跟另一港將林日曦以低6杆的64，4位球手並列第5。今日再戰表現可謂愈戰愈勇，全日未有超標下，再次捉到6隻小鳥、1隻老鷹，以低8杆62完成次日賽事，兩日累計低14總排名暫排第一名。

香港高爾夫球公開賽，香港球手張雄熙（Matthew Cheung）在賽事完成一半後暫列第一位。（Getty Images）

張雄熙今日賽後表示，主場出戰並在半程取得領先，感覺太美妙，他指：「觀眾很熱情，有家人和球迷支持，雖然很多球迷我並不認識他們，但在主場出戰是很好的事。」

香港高爾夫球公開賽，香港球手張雄熙（Matthew Cheung）在賽事完成一半後暫列第一位。（Getty Images）

他認為自己今日打得很好，但現在只是進行了一半，要說勝負言之尚早，會享受每一刻。「我覺得自己今日無論發球，距離控制和推杆也很好。特別是推杆，我在過去數月不斷練習。」被問道有機會成為第一位香港人取得香港公開賽冠軍的心情時，他表示之後賽事教練和他仍然會沉着應戰，希望「一球一球來，一洞一洞打」，今日回家會擁抱家人和孩子並好好休息。

香港高爾夫球公開賽第二日比賽完成後，美國球手Caleb Surratt則以低11暫時排第二名。（公關提供）

完成次日賽事後，美國球手Caleb Surratt則以低11暫時排第二名，印度選手拉希里（Anirban Lahiri）與英國Steve Lewton及泰國Jazz Janewattananond均以低10並列第三。今次賽事各球手可爭奪200萬美元總獎金，冠軍將獲得明年美國公開賽入場券。

香港高爾夫球公開賽，許龍一在第二日過後總成績低5，暫時與另外十名球手並列第26位。（Getty Images）

另一港將、今季已經在亞巡賽贏得一冠一亞的許龍一，在第二日過後總成績低5，暫時與另外十名球手並列第26位。