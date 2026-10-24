乒乓亞錦賽︱黃鎮廷雙線出擊男單闖16強　夥陳顥樺男雙爭入4強

正於烏茲別克首都塔什干舉行的2026年亞洲乒乓錦標賽，港隊眾球手周五（23日）分途出擊，其中混雙組合黃鎮廷／杜凱琹於8強鬥韓國新晉組合朴奎炫／朴佳賢，「黃杜」領先2：1下連失2局，最終以總局數2：3僅敗，無緣獎牌。

黃鎮廷之後夥拍陳顥樺於男雙第3圈以直落3局輕取沙特阿拉伯對手，晉身8強鬥菲律賓組合。至當地時間傍晚，黃鎮廷再出戰男單32強賽事，亦以直落3局輕取新加坡球手蔡劭恒打入16強。



亞洲乒乓球錦標賽，黃鎮廷直落3局輕取新加坡球手蔡劭恒打入16強。（資料圖片／Getty Images）

今屆乒乓亞錦賽港將精銳盡出派出5男5女球手參賽，不過混雙、女雙及女單周五都全數出局。當中黃鎮廷／杜凱琹今對韓國的朴奎炫／朴佳賢，兩度領先下被扳平，更在決勝局失利，以11：8、5：11、11：6、8：11、3：11，總局數2：3飲恨。另一港隊組合姚鈞濤／吳詠琳則於16強以0：3不敵中國王藝迪／袁勵岑。

乒乓球亞錦賽︱被列為混雙頭號種子的黃鎮廷／杜凱琹8強止步。（資料圖片／新華社）

黃鎮廷之後夥拍陳顥樺轉戰男雙，二人以直落3局11：6、11：9、11：9輕取沙特組合過關，打入8強遇上菲律賓組合。另一對男雙林兆恒／姚鈞濤就直落3局不敵頭號種子中國林詩棟／黃友致，無緣8強。

乒乓球亞錦賽︱男雙3號種子黃鎮廷／陳顥樺晉身8強。（資料圖片／Getty Images）

女雙方面，兩對港乒組合杜凱琹／吳詠琳及江芷林／蘇籽童同以局數1：3分別負予馬來西亞及日本對手， 16強止步。

之後眾將在傍晚出戰單打賽事，女單3將吳詠琳、杜凱琹及蘇籽童均在場嘅強止步。其中吳詠琳以1：3不敵日本張本美和；杜凱琹則以2：3負韓國對手，蘇籽童在力戰下亦以2：3不敵長崎美柚。

男單32強方面，姚鈞濤、林兆恒及陳顥樺均出局，黃鎮廷則直落三局輕取新加波對手，將與韓國姜東秀爭入8強。