中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽11月上演　逾150球手爭標

2026中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽將於11月22至29日在維多利亞公園網球場舉行。這項網球盛事連續四年落戶香港，今年的參賽陣容更加星光熠熠，巴黎奧運女單金牌鄭欽文的專屬陪練肖霖昂、第十五屆全運會男雙冠軍孫淺、以衛冕球手身份出戰的女單好手王美玲、早前在亞運會勇奪女雙銅牌的港將王康怡、以及2023年曾於這個賽事奪得男雙冠軍的港將黃俊鏗，已經落實參賽，預計共有超過150球手來港爭奪男單、女單、男雙及女雙錦標，總獎金高達80萬人民幣。



2026中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽共設有男、女單打各32個席位（其中各8席由預選賽決出），以及男雙與女雙各16個席位。賽事將於11月22日在維多利亞公園網球場隆重開鑼，當日除舉行開幕禮外，更重磅上演備受矚目的星級名人賽，邀得藝人洪永城與李思雅雙雙出戰揮拍獻技，為八日賽事揭開熱血序幕。緊接其後，11月23至24日將展開一連兩日的預選賽，而25至29日則進入一連五日的正賽及決賽階段。賽事門票價格由港幣68元至280元不等，現正透過Ticketflap網上購票平台公開發售（按此購票），有興趣的球迷可前往購票，親臨現場感受國家級網球對決的熱烈氣氛！

德天集團主席霍啟山（右二）、中國香港網球總會會長鄭明哲（右一）、建行(亞洲)副董事長及行長張駿（左二）、北京中網巡體育管理股份有限公司董事長魏勝凡（左一）全力支持 2026 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽。

實現「體育+」理念 促進體育強國建設

建行(亞洲)連續第四年冠名贊助賽事，以行動促進「體育+文旅」融合發展，建行(亞洲)副董事長及行長張駿表示：「中網巡在香港落地扎根、持續生長，內地與香港健兒同場競技、切磋共進，本地市民也能近距離感受國家網球力量的蓬勃氣象。2026年是『十五五』的開局之年，也是體育強國建設全面提速的重要階段。我們期待，本屆建行(亞洲)香港公開賽以高水準競賽、高熱度傳播，讓體育精神激勵更多市民積極運動、健康生活，為加快推進體育強國建設貢獻建行力量。」

建行(亞洲)連續四年冠名贊助賽事，副董事長及行長張駿先生於發佈會上致辭。

主辦機構德天集團主席霍啟山亦期望，以中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽為契機，促進中港體育及青年融合交流：「體育是一種共通的語言，通過大灣區融入國家發展，實現『體育+』的理念同時，亦向全世界展示香港作為體育盛事之都的活力。」

德天集團主席霍啟山期望以中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽為契機，促進中港體育及青年融合交流。

港將黎清嵐盼更多市民入場支持

大會預計將有超過150名球手來港角逐2026中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽，除了肖霖昂、孫淺、王美玲、王康怡及黃俊鏗等名將，年僅19歲港隊新力軍黎清嵐亦值得留意。她早前代表香港出戰名古屋亞運，獲益良多，「在亞運與高水平球手較量，發現大家的技術差距其實不遠，但她們的心態非常值得學習，特別是落後或者關鍵時刻，高水平球手往往敢於起手，我希望帶着這些經驗出戰今次中巡賽，力爭冠軍」；黎清嵐亦非常期待在維園比賽，「主場觀眾的掌聲就是最強動力，希望有更多觀眾支持我們」。

國家男子網球運動員李喆（右）與港將黎清嵐（左）同台交流。

2026中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽參賽球手：王美玲。

2026中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽參賽球手：王康怡。

2026中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽參賽球手：黃俊鏗。

2026中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽參賽球手：孫淺。