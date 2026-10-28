英超特攻｜英聯盃料留力　紅軍迎車仔「細」均力敵

周中上演英格蘭聯賽盃第4圈賽事，最重磅對碰必定是利物浦主場迎戰車路士。有鑑於兩隊本周末英超都有大戰要準備，對英聯盃有「志不在此」之感，預料大家都會留力，今場形勢可謂「細」均力敵。

（球賽編號：FB7754，10月29日 04:00開賽，TVB myTV Super 直播）



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客軍車路士今季由⁠沙比阿朗素領軍，這名前「紅軍」皇牌中場球員時代效力利物浦了5季，今仗首度帶領藍戰士倒戈舊會。不過翻查之前沙比兩次領軍（利華古遜及皇家馬德里）鬥利物浦數據都不亮麗，僅錄4和2負，且看今次會否打破宿命。

利物浦今仗料會重用小將，迪利尼約尼預計會上陣。（路透社）

車路士近況普通，近6場賽事錄得3勝1和2負，今仗有高爾彭馬上仗英超對熱刺領紅需要停賽，另一鋒將祖奧柏度以及門將達米安馬天尼斯亦因傷料缺陣下，兩老將韋碧克及佐敦軒達臣或擔住正選，其中佐敦軒達臣又是另一倒戈紅軍的舊將。

利物浦今季由前般尼茅夫主帥伊拉奧拿領軍，經過季初一段磨合期後漸入佳境。伊拉奧拿以往執教般尼茅夫時，6次領軍鬥車路士成績為4和2負，數據亦不「靚仔」。紅軍今屆多線出擊，目前要應付歐聯、英超及英聯盃下，今仗已是9日內的第3場比賽，猶幸近況不俗，近7場比賽取6勝1負。

車路士中場佐敦軒達臣老而彌堅，也令起到凝聚球隊的作用。（路透社）

利物浦在上一圈已重用小將如利維斯古馬斯、占士麥干尼爾及迪利尼約尼等任正選，仍能輕取熱刺3：1，相信今仗一樣以新人為主。翻查數據，雙方近4次英聯盃交手，有3次總入球少過3球，今場一於再追入球細。

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