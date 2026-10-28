乒總訓練中心以人工智能系統培育梯隊　張怡寧出席開幕禮指導球員

黃鎮廷/陳顥樺奪得亞洲乒乓球錦標賽男雙銅牌後，昨日早上返港，趕及出席乒總位於沙田多石街2號的「中國香港乒乓總會訓練中心暨恒生乒乓球學院」開幕典禮。這是乒總首個自行營運的訓練基地，將以人工智能系統及數據化訓練，培育香港梯隊。



乒總訓練中心設有3個訓練館及14張符合國際標準的比賽球枱，場內亦設有健身室及多功能室，並配備多功能發球機及人工智能「鷹眼」乒乓球訓練系統，透過智能數據評估系統追蹤球員的發球軌跡，量度拋球高度及角度，提升球員發球技術；另一套智能分析系統則可即時記錄擊球速度、轉速及落點，協助教練識別球員的技術及體能弱點，制定訓練策略和戰術。

乒總首個自行營運的訓練中心正式開幕，中心位於沙田多石街2號，設有智能系統，為球員提供數據化訓練。（公關提供）

教練團隊方面，2023年起獲邀到日本頂尖青訓基地「JOC精英學院（EA）」任教的前省隊運動員顧名煬已正式加盟。他曾指導多名日本乒壇新星，包括2023年世青賽U15冠軍小塩悠菜及2026年U15世界排名第一的松島美空。

張怡寧昨日親自指導小球員技術。（公關提供）

香港乒乓球隊總教練李靜。（公關提供）

乒總主席余國樑。（公關提供）

乒總昨日為訓練中心舉行開幕禮，國乒名將張怡寧亦有出席，更親自指導小球員擊球技巧。身為港隊大師兄的黃鎮廷，看過訓練中心的設施後亦表示羨慕：「除了有恆常的訓練班讓從梯隊向上打，現在更有這個設施齊備的訓練中心，比以前有更多青訓資源，我亦替新生代的球員高興。」乒總訓練中心已經啟用，目前約50名小球員在此處訓練。