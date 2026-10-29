英格蘭聯賽盃｜科芬拿兩度犯錯 車路士遭利物浦淘汰

車路士中堅韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）救了兩度犯錯的利物浦中場賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）一把，他在今晨上演的英格蘭聯賽盃16強作客晏菲路時，先犯手球被「紅軍」藉12碼追平1：1，繼而在互射12碼階段「宴客」，最終「藍戰士」於5：6敗陣，連續5次在互射12碼階段不敵紅軍。



車路士中堅科芬拿，成為今仗輸波的罪人。（路透社）

主場出擊的利物浦，今周末需惡戰阿仙奴，因此主帥伊拉奧拿收起了阿歷山大伊沙克、域斯及巴特利巴高拿等3名「億鎊先生」；車路士同樣未能派遣最強陣容出戰，中鋒祖奧柏度稱傷，中場主場高爾彭馬停賽，雙方實力削弱下，戰況膠着。

利物浦中場格雲貝治從後攔截摩西斯卡些度，被罰12碼。（Getty Images)

戰至上半場40分鐘，車路士隊長摩西斯卡些度殺入禁區，格雲貝治竟鹵莽地從後攔截，犯下天條，摩根羅渣士為客軍主射中鵠，打破僵局。

然而3分鐘後，科芬拿在角球解圍時，竟用手拍到皮球，球證直指12碼點。利物浦由今仗串演中鋒的加普勁射入網，閃電扳平。

利物浦其後換入了伊沙克、域斯、巴高拿及阿歷斯麥亞里士打等主力，但未能再下一城，兩軍法定時間打成1：1，須以互射12碼定勝負。雙方頭3輪都射入，第4輪車路士的華倫天巴高射中柱角，因此只要森美卡斯在最後一輪射入，便可助紅軍晉級，豈料這名希臘國腳的射門卻高出。

利物浦左閘森美卡斯宴客，幾成輸波罪人，幸得門將馬馬達舒維利及後撲出伊美加的12碼，助球隊順利晉級。（路透社）

到突然死亡階段，雙方都先各入一球，然後這次又是加雲貝治射失，不過，門將馬馬達舒維利接着卻救出了伊美加的射門，然後紅軍「老臣子」高美斯射入，科芬拿在最後一射，卻一飛冲天，「協助」利物浦躋身8強。

科芬拿今仗防守尚算穩健，可是傳球不夠準繩，解圍也不夠清脆，失波前的角球，便是源於他大腳解圍「撻Q」。然而，車路士另一中堅麥辛斯拿確斯今仗中途傷出，看來周末對曼聯時，車路士主帥沙比阿朗素還以讓科芬拿委以重任，實在令人難以放心。