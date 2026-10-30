英超特攻｜車路士迎戰曼聯　捧車仔滅魔開主勝

連敗兩仗的車路士，周末回到英超賽場主場迎戰頽到谷底的曼聯，主將高爾彭馬停賽刑滿復出，勢將對「紅魔鬼」落井下石。

（球賽編號：FB7944，10月31日 20:30開賽，Now 621直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50078677

車路士在中鋒祖奧柏度因傷倦勤下，進攻運轉不順，上仗對熱刺時高爾彭馬更領紅被逐，也連累球隊竟於主場以0：2不敵熱刺。彭馬在周中作客利物浦的聯賽盃16強停賽，「車仔」亦於互射12碼階段飲恨。

高爾彭馬停賽刑滿復出，有望加強車路士的進攻能力。（路透社）

不過，彭馬今仗刑滿復出，他跟新兵摩根羅渣士合作無間，共貢獻了10個入球/助攻；而且他歷來7次對曼聯，亦射入4球及取得1次助攻，今仗誓要吐盡一口烏氣。

曼聯已連續8場不勝，僅取得3和5負，於聯賽8戰得7分排在16位，主帥卡域克的帥位岌岌可危。據聞會方安排卡帥與隊長般奴費南迪斯會面，消除歧見，重新上路，預料般奴今仗有望重拾正選。

據報般奴費南迪斯已跟主帥卡域克會面，消除歧見，今仗有望重任正選。（路透社）

車路士近5仗面對曼聯只取得2勝1和2負，勢鈞力敵，但「紅魔鬼」今季作客未贏過，只取得3和3負，加上士氣低迷，今仗要在史丹福橋球場反底，談何容易，一於捧「藍戰士」主場揚威，送卡域克一程。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH