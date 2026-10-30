英超特攻｜利物浦迎阿仙奴「大」無畏

英超榜首的曼城上周輸波，次席的阿仙奴追至同分，但今周卻要硬撼近況甚勇的利物浦，能否終結十多年聯賽作客晏菲路的不勝紀錄？

（球賽編號：FB7984，11月2日 00:30開賽，Now 621直播）



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上屆冠軍阿仙奴今季表現不俗，聯賽8場取得7勝1負得21分，僅以得失球差不及曼城而屈居次席，不過他們在周中的聯賽盃竟比英乙的費列活特淘汰出局，士氣難免受損。

利物浦貴價前鋒伊沙克今季英超上陣7次，攻入6球，狀態不俗。（路透社）

阿仙奴今仗續有謝索利斯、布卡約沙卡及威廉沙列巴因傷缺陣，幸而前鋒約基利斯狀態甚勇，近3場射入1球及交出2次助攻，是球隊賴以搶分的進攻主力。

利物浦周中聯賽盃憑互射12碼淘汰車路士後，在各項賽事已豪取五連勝，於聯賽亦接連擊敗兩支「黑馬」賓福特及白禮頓，以15分排第4位，仍未脫離爭標行列。貴價射手伊沙克今季盡顯身價，英超上陣7場入了6球，今仗續是球隊的取分之匙。

約基利斯近況不俗，3場貢獻1入球2助攻，是阿仙奴今仗搶分的關鍵人物。（Getty Images）

「兵工廠」近兩季面對「紅軍」未贏過，只取得3和1負。如果單計英超，上次作客晏菲路贏波而回，已是2012年9月的事，足足有14年。值得留意是，這13場中，有11次總入球超過3球，有8次總入球更達4球，今仗一於捧「入球大」。

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