【足球熱話】小朋友見到假美斯一樣開心　快樂就係咁簡單

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-25 19:37

人有相似，不少跟著名球星樣貌神似的男士，擁有別人羨慕不來的賺錢和工作機會，與美斯撞樣的埃及油漆工人Islam Battah，則選擇到當地一家孤兒院探望小朋友。 孩子們即使知道他並非美斯本人，一樣跟他玩得很開心。

美斯全世界只有一個，阿根廷球王目前正忙於為巴塞隆拿征戰，自然不能在球季中途抽身探望一班渴望見到他的小朋友。

27歲的埃及油漆技工Islam Battah，膽粗粗穿上一件巴塞隆拿球衣，代替美斯到埃及首都開羅以北城市扎加齊格（ZAGAZIG）一間孤兒院訪問，一樣收到異曲同工之效。

27歲的Islam Battah穿上巴塞隆拿球衣到扎加齊格一間孤兒院訪問，大受小朋友歡迎。（路透社）

【幾可亂真的「美斯」】（按圖放大）

他表示，「當我開始留鬚之後，我的朋友都說我跟美斯撞樣。到我的鬍子愈留愈長，我跟他更加相似。」

獨樂樂不如眾樂樂，Islam Battah決定跟一班孩子分享。「我跟美斯人有相似為孩子們帶來的快樂，實在無法形容。當你令人感到開心，神便會獎勵你，我希望將快樂跟他們分享。」

路透社訪問其中一個跟Islam Battah一起踢波的孩子Ammar Ashry，他不介意美斯只是次貨：「我好開心，感覺就像美斯來跟我們玩一樣」，連「美斯」也見過，他的下一個願望是，「現在，我真的希望見到沙拿。」

【與球星撞樣的他他他】（按圖放大）

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