體壇札記｜曼聯亂局無限輪迴　堪比明朝從萬曆到崇禎步向滅亡

真的很佩服當初提出「咪一X樣」的人兄，預言着曼聯的亂局，主帥從莫耶斯到現在的卡域克，好好壞壞無限輪迴。然而，再仔細研察，其實有點不一樣。大抵明眼人都清楚，「紅魔鬼」的衰落，是由格拉沙家族「蛇吞象」的收購開始，因為他們沒有打算搞好球會，只當這支英超班霸是搖錢樹，那種不作為就像終日不上朝的明朝昏君萬曆；兩年前，英國富商拉傑夫注巨資獲得話事權，決心勵精圖治，現實卻是倒行逆施，令我想起那剛愎自用的亡國之君崇禎。



曼聯班主之一拉傑夫爵士。（資料圖片／Getty Images）

相信不少曼聯球迷在兩年前當拉傑夫宣布取得話事權後，都憧憬着他是「白武士」，是「救世主」，只是兩年以來，每當貌似有希望時，伴隨的卻必然是失望，上季主帥阿莫林（Ruben Amorim）季中被炒，名宿卡域克走馬上任，球隊踢出久違的爽朗進攻，最終摘下聯賽季軍及歐聯入場券，讓人滿心期待。

曼聯今季有中場卡斯米路離隊，之後雖有補強但仍未找到最佳中場配搭。（資料圖片/路透社）

短短幾個月之後，主力只有中場卡斯米路離隊，卻增添了泰利文斯等中場新兵，再加上外借巴塞隆拿的拉舒福特回歸，實力理論上有增無減，可是卡帥「轉正」後魔法失靈，各項賽事連續8場不勝，只得3和5負，單計英超，8戰1勝4和3負得7分，是40年來最差的開季成績。

曼聯足球總監韋確斯，早前被守將利辛度馬天尼斯炮轟今夏引援不力。（Getty Images）

更嚴重的是，球會的內訌浮上水面，先是守將利辛度馬天尼斯炮轟足球總監韋確斯（Jason Wilcox）今夏引援不力，導致卡帥無兵可用；及後隊長般奴費南迪斯在球隊於歐聯以1：4慘負意甲新貴科木後，竟公開批評球隊的戰術不濟，而卡域克其後發言亦忍不住反唇相稽，大意是「無論戰術如何，球員不積極跑動，也贏不了賽事」，暗示般奴偷懶。

卡域克與般奴關係陷入低潮。（Getty Images）

如果有看過曼聯近期的比賽，不難發現前中後三線斷開，球員各自為政，面對面也會傳失，後防甩漏頻頻，表現確實不忍卒睹，這已不是排兵佈陣失當、戰術佈置出錯的問題，而是軍心渙散，士氣不振所致。與其怪罪卡域克，倒不如歸咎任命他的高層，還有「扑槌」的主事者拉傑夫。而拉傑夫正是這一切混亂的根源。

拉傑夫入主曼聯後，為改善球隊的財政狀況，大刀闊斧削減成本，包括裁減大約250名員工，那些節流措施甚至到了錙銖必較的地步，譬如中止功勳主帥費格遜的球會大使合約，以省下每年數百萬鎊的開支；又如取消員工到溫布萊球場觀看足總盃決賽的免費交通及門票津貼；甚至停發非核心員工的年終獎金等，雖然這些舉措並不直接影響球員，但已營造了一個充滿負能量的工作環境。

然後，高管也未能倖免。不要以為先續約坦赫格，幾個月後再炒掉很荒謬，這樣的情節在管理層也一樣發生，例如好不容易從紐卡素高薪挖來Dan Ashworth擔任「體育總監」（Sporting Director），打算將曼聯偏向商業的管理層，改為更重視體育層面，但幾個月後就炒掉。接替他的韋確斯卻充滿爭議，畢竟這名布力般流浪英超冠軍隊成員退役後大部分時間都是在曼城的青訓系統任職，由普通教練，升到青訓總監，但正式成為球會高管，卻只有加盟曼聯前一年到了修咸頓出任足球總監，管理大球會經驗成疑。

其次是韋確斯的職能又是什麼呢？他在2024年加入曼聯時是「技術總監」（Technical Director），當Dan Ashworth離職後，他便接替其職務，但一年後又轉職為「足球總監」，大抵因為Christopher Vivell坐正成為「招募總監」（Director of recruitment）吧。那麼，到底韋確斯或Vivell擁有球員轉會的決定權呢？答案可能是兩者皆非，坊間流傳着一個例子是，當卡斯米路鐵定離隊，韋確斯心儀以諾定咸森林的艾利洛安達臣代替，但遭拉傑夫以轉會費太高否決，結果該英格蘭中場以逾億鎊轉投曼城，現時帶領「藍月亮」於聯賽高踞榜首。

另外阿莫林去季被炒，也是源於跟韋確斯的對立。韋確斯認為阿莫林不應固執堅持使用3後衛陣式，但該葡萄牙主帥不肯就範，且於記者會直言自己是「領隊」（Manager）而不是「主教練」（Head Coach），公然與韋確斯反面，「以下犯上」自然難逃落鑊下場。然而，從炒掉坦赫格，決定禮聘阿莫林的時候，已明知後者一直主張使用3後衛陣式，為什麼到了球員開始熟習，球隊逐漸踢出隊型的時候才去質疑？表面上，當然是阿莫林惡鬥韋確斯，但如果拉傑夫堅定支持阿莫林，根本不會出現這樣的鬧劇。

換掉主帥，意味也換掉一批球員，坦赫格引入的安東尼、奧拿拿、凱倫等，都已悉數清走；阿莫林時代羅致的麥比奧莫及馬菲奧斯根夏等雖仍在陣，但在卡域克手上的使用方式卻已不同，尤其今季簽入了泰利文斯、安達利山度士及卡路士巴利巴等3名中場之後，重新建立中前場體系，麥比奧莫與根夏甚少像去季那樣同樣正選，般奴亦要讓出中路攻中位置，至於效果卻有眼共睹。

據報格拉沙家族對拉傑夫的管理也非常不滿，當然他無力回購股份，但同樣地如果他們要一拍兩散，索性賣掉曼聯給第三方買家，根據協議，拉傑夫也無權阻撓，除非他能提出匹配對方的報價。雖然未知結局如何，但連最高層都這樣爭鬥，教練球員層面又怎能保持爭勝士氣？

萬曆早年還有個張居正頂住朝政，就像格拉沙入主時仍有費格遜撐住曼聯的招牌幾年，可是如今拉傑夫用人皆疑，炒人換帥毫不手軟，彷彿有多少個袁崇煥這樣的忠良都給崇𤋺殺盡。當然，如今的曼聯沒有吳三桂引清兵入關，不會敗亡，但拉傑夫自毁長城這罪狀，難免已載入史冊。