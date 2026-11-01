聾人七欖世錦賽｜無聲默契中見證 「聽障和健聽人士一樣做得到」

提起七人欖球，大眾率先想起的可能是在亞運摘金摘銅的港隊代表；但香港體壇仍有一群不為人知的「鐵血戰士」──蒲崗村道的綠茵場上，萬籟俱寂，昏暗燈光下，一班聾人欖球手，依靠眼神交流、唇部口型及肢體動作，譜出獨屬他們的默契。即使面對健聽對手，他們亦奮力拼搏，完成一次又一次的達陣。



主教練陳朗詩（Royce）帶領着楊廣狄（Tik）和蘇永斌（Brian）等20名中國香港欖球代表團，在「橄欖成長基金」的全力支持下，將於10月31日在日本展開的第3屆世界聾人七人欖球錦標賽爭取佳績；隊長Tik表明：「想給聾人社群看到，聽障和健聽人士一樣做得到，不要因為身份而限制自己。」



第3屆世界聾人七人欖球錦標賽在10月31日至11月3日於日本舉行，港隊派出20人大軍出戰。（橄欖成長基金）

聽不到、說不到 煉成無聲的默契

三度征戰世錦賽的隊長Tik，於2016年經聾人朋友介紹接觸欖球，喜歡其新鮮感和刺激感，持續訓練後加入港隊。首次出戰的Brian，小時候在興趣班接觸後，因喜歡團隊運動從此愛上，2023年加入港隊；他笑稱：「我比較喜歡團隊運動，很享受大家一起玩的感覺。」

然而，聾人欖球與一般欖球最大分別，在於參賽球員雙耳聽力損失必須達到40分貝或以上，但嚴禁佩戴助聽器上場。Brian坦言：「隊員之間需要克服溝通困難，因為聽不到、說不到，要花較長時間溝通。」比賽時主要依靠手語、讀唇及眼神交流傳達訊息，例如要球就揮手。但手語千變萬化，他們時常理解錯訊息，所以此時眼神交流顯得尤其重要。無數雙眼睛交匯間，隊員們心領神會，側傳、後傳、擒抱配合無間。Brian指出：「眼神接觸的默契用言語無法表達。」在一次又一次訓練中，他們早已煉成無聲的默契。

主教練Royce，利用色碟，螢光棒等去給隊員指示。例如紅色代表需要注意或調整戰略等，綠色代表做得好，可以繼續。（橄欖成長基金提供）

休戚與共背後 以色碟與螢光棒代替聲音

這份休戚與共的精神背後，少不了主教練Royce的指導。身為前15人女子欖球主教練的她，今年9月起執教。她直指最大挑戰是言語溝通，「我習慣一邊訓練一邊用言語給意見，但現在要想其他辦法代替」，例如使用色碟、螢光棒給指示，在白板寫下注意事項，或找手語翻譯員協助。「他們對抗性很強，入局很快，重複性動作做得很好。」Royce察覺聽障人士因失去一感，反而在其他方面更具優勢。當隊員做到心中認為遙不可及的技術時，她會高興得「好想跳一段開心舞」。

除了溝通困難，聾人七欖亦面臨人才匱乏。香港聽障人士基數少，打欖球的更少。過往兩屆世錦賽因港隊人數不足，需與其他國家球員組成Barbarians Team出戰。因此，今屆首次以港隊名義出戰，意義非凡，為聽障社群的一大里程碑。Tik坦言：「參加3屆以來首次以港隊作賽，意義完全不同，責任感和自豪感大很多。」

隊長Tik（右）表示：「如果太遠看不清手語，就會加一些動作來輔助。」（橄欖成長基金提供）

橄欖成長基金背後支援 從機票到球衣的實感

今屆能如願踏上世錦賽舞台，背後有賴「橄欖成長基金」（Rugby For Good）的默默守護。橄欖成長基金不僅包辦機票、酒店、租用場地及訂製球衣等繁瑣事務，更於上周三舉行賽前誓師大會，讓球員第一次真正感受到「代表香港」的真實感。Brian感慨：「我想每一年都可以代表聾人欖球隊，去世界各地比賽，感謝橄欖成長基金給我們這個機會。」

對Brian而言，這份歸屬感得來不易。他憶述：「有時聽障人士會被標籤，被歧視也是很常見的事，我之前曾在求職時被人歧視和言語侮辱。」他感恩橄欖成長基金給了他一個團隊，以欖球洗滌心中陰影，「不要在意他人的聲音，不要從別人口中去認識自己，自己了解自己就行」。事實上，橄欖成長基金更設「『聾』入生活 · 有誰共『明』」計劃，透過欖球為聾人兒童及青少年培養興趣，克服歧視，提升自信。

主教練陳朗詩（Royce）（中）、隊長楊廣狄（Tik）（左）及隊員蘇永斌（Brian）（右）（橄欖成長基金）

傳承共融精神 「最重要是堅持下去」

對於兩位球員及教練而言，以香港代表踏上世錦賽舞台僅僅是第一步。他們希望通過比賽提升大眾對聾人欖球的認識，打破思想藩籬，為聾人社群出一份力。他們寄語下一代：「聽障人士在日常生活並不容易，但最重要是堅持下去，不要因為一個挫折或歧視而放棄自己想做的事。」

即將遠征日本的港隊20人大軍，在綠茵場上揮汗如雨，他們已整裝待發，準備為香港寫下輝煌的新一頁。正如Brian所言：「我們會愈戰愈強，希望會有所成就，笑着回港。」他們用行動證明，聽障只是一種身份，而非限制。