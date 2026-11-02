英超｜阿仙奴14年來作客首勝利物浦 添巴拉衫未罰12碼惹爭議

道理很簡單，如果防守方在中圈附近拉衫阻止對手打反擊會被罰黃牌，那麼，為什麼昨晚利物浦主場對阿仙奴的英超大戰時，當主隊鋒將伊沙克打算迎頂被阿仙奴後衛祖利安添巴拉住球衣，並沒有判罰12碼？



高手過招，細節決定了勝負，逃過一劫的阿仙奴憑夏維斯的入球，14年來首次在晏菲路贏波；1：0的勝果，也讓他們以9戰24分升上榜首；利物浦則以15分排第5。



夏維斯在開賽16分鐘便為阿仙奴先開紀錄。（路透社）

開賽初段，阿仙奴是較積極的一隊，前場快速施壓，也令利物浦一些年輕球員如首次英超正選的中場迪利尼約尼（Trey Nyoni）等稍有怯場，但真正犯下致命錯誤的是「老大哥」之一的門將艾利臣，他傳予中堅謝列美查基（Jeremy Jacquet）的傳球欠準，「兵工廠」前場截得皮球後快速進襲，最後由夏維斯接應迪格蘭賴斯的右路地波傳中門前輕鬆射入，客軍在16分鐘便打開紀錄。

利物浦及後大舉反擊，前場不斷逼搶，當阿仙奴解圍，又迅速搶得皮球再進攻，這段圍攻時期，「紅軍」共有19次傳中，在對方禁區有28次觸球，域斯一次左路罰球射中楣、阿歷斯麥亞里士打接應左路傳中禁區內頂高是最有威脅的一球，但這些射門最後都化為球隊另一個不榮譽的紀錄——全場17次射門沒有一次中目標（雖然麥亞里士打上半場其實有一記超遠射門被門將大衛拉耶接牢，但不知是不是太無威脅所不當中目標射門）。

利物浦多次埋門，都被阿仙奴守將擋出。（路透社）

其中最惹爭議的一球，便是利物浦左翼巴特利巴高拿左路傳中，伊沙克飛身衝頂，卻未能頂到皮球，但從慢鏡所見，原來他跳起時被添巴拉住了球衣，只是球證未能明察秋毫，而VAR亦沒有推翻判決。

利物浦主帥伊拉奧拿賽後便說：「伊沙克那次被侵犯明顯是12碼。他當時正準備在門前頭球攻門，對方（添巴）拉了他的球衣。我不明白為什麼他（因為）沒有『插水』或沒有倒地就不獲判罰12碼。」

從慢鏡所見，伊沙克迎頂時明顯被添巴拉着球衣。（比賽片段截圖）

評述今場賽事的利物浦名宿加歷查認為球證未必能看清，但「VAR要做事」；連阿仙奴名宿伊恩胡禮亦言，這應該要判罰12碼，「我作為前鋒，很明白當你向前衝頂，但有人在背後拉了一下，會有什麼影響」。

當然，撇除這記爭議，阿仙奴贏得這一場勝利，實有賴其9戰只失5球的鐵壁守備。加比爾馬加希斯為首的4人防線全場都非常專注，紅軍全場17次射門，有9次是被「兵工廠」防線封阻；兩邊翼鋒回防也很徹底，甚至中鋒夏維斯也會回到後場協防，到賽事末段便見到他力阻紅軍小將恩古莫亞（Rio Ngumoha）壓落底線。

添巴沒被罰，阿仙奴逃過一劫，最後也於晏菲路揚威。（路透社）

雖然紅軍今仗落敗，但從表現所見，球員逐漸理解及適應伊拉奧拿的戰術，中場麥亞里士打回勇，搶第二落點非常準繩，中場小將尼約尼除了初段稍為緊張，之後表現十分老練，連帶左閘米路斯卻基斯也有進步，防守硬淨之餘，幾次傳中亦頗有威脅。

阿仙奴領隊阿迪達則說：「我想讚揚利物浦，他們的比賽方式，他們如何實踐伊拉奧拿制定的戰術，以及他們所做的一切，他們是一支頂級隊伍。（這裏作賽）非常困難，所以我認為我們能在這裏獲勝，也值得稱讚。」