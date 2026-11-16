板式網球熱潮席捲香港 全城首個市中心Padel會所座落太古坊

「蜘蛛俠」Tom Holland、威爾斯王妃凱特和C朗拿度的共通點是甚麼？原來幾位名人近年都愛上了板式網球（Padel）。這項被譽為全球增長最快之一、商機無限的新興運動，不僅節奏明快、容易上手，同時兼具社交聯誼、社區連繫的作用，早已成為歐美名流大眾的時尚運動新寵。看準這股融合運動與健康生活的熱潮，太古地產將與PADEL+合作於太古坊開辦全新「Taikoo Place Padel Club」，把這股風潮帶入繁華市中心。



香港首個「太古坊企業板式網球賽」於2024年吸引了36支企業隊伍參加，引證Padel的強勁需求。

強大社群 全球4,000萬名Padel愛好者

早在1960年代，Padel由一位墨西哥富豪發明，將網球與壁球融合，縮小場地範圍，原意是方便安置在私人豪宅之內，後來這項運動傳到西班牙卻蔚然成風。發展至今，全世界已有超過91,000個板式網球場地，近年更成為高端旅遊、休閒社交的時尚運動。在全球體育明星及娛樂名人的加持下，風潮席捲全球，據統計目前全世界約有4,000萬名恆常參與者。

Padel在歐洲發展成熟，在亞洲亦迅速崛起。太古坊早在2024年便為企業租戶及社區提供Padel場地，是最早將Padel引入香港市區的推手。在熱烈迴響之下，太古坊決定將項目全面升級 ，開設具規模的全新旗艦項目 「Taikoo Place Padel Club 」，預計於今年年底正式營運，開放予企業租戶及公眾。

「Taikoo Place Padel Club 」距離太古坊與港鐵太古站僅5分鐘步程，是城中首個座落市中心成熟商業生活圈的旗艦級Padel會所。

設6國際標準球場 附冷水浴及桑拿等運動後恢復設施

「Taikoo Place Padel Club 」配備6個符合國際賽事標準的專業球場，當中包括3個全天候有蓋球場，無懼日曬雨淋。由於Padel容易上手又注重社交元素的獨特性，會所除附設餐飲酒吧與零售空間外，更引入專業冷水浴和桑拿等運動後恢復設施，讓球友運動後能徹底放鬆及享受片刻休閒。

太古地產辦公樓業務董事Don Taylor分享推動Padel運動文化的理念：「隨着全城首個市中心Padel會所落戶太古坊，我們將進一步連結太古中央廣場及太古花園逾70,000平方呎的綠化園林空間、世界級藝文場地ArtisTree，以及多元化的餐飲零售體驗，為辦公樓租戶、香港東隅酒店住客及區內居民帶來更豐富的社區生活。透過商業、消閒、文化與運動的多元融合，我們希望將太古坊塑造成一個一星期七天皆充滿活力的國際商業及品味生活社區。」

事實上，全球頂尖商業樞紐的發展模式正迎來變革，不再單純着眼於辦公樓面面積，而是將工作與生活融合的綜合社區。太古地產最新宣布未來五年投資港幣150億元，以「One Taikoo」願景將太古坊連結太古城中心及周邊社區，重塑為一體化國際商業及品味生活社區。在頂級辦公樓、零售、住宅及酒店以外，藝術文化與健康生活將成為這個新社區的重要元素。太古地產這次引入旗艦級Padel會所，將運動與身心健康元素注入核心商圈，延伸商業社區的生活面向。放眼國際，紐約地標Hudson Yards，同樣透過多元體驗連結工作與生活，展現商業區在辦公以外的更多可能。

太古地產辦公樓業務董事Don Taylor表示「透過商業、消閒、文化與運動的多元融合，我們希望將太古坊塑造成一個一星期七天皆充滿活力的國際商業及品味生活社區。」

聯乘專業夥伴 打造國際級Padel體驗

要支持及推廣新興運動，專業的合作夥伴不可或缺。太古坊再度與經驗豐富的PADEL+ 夥拍，除了營運國際級水平的Padel設施，更有意引入更多大型體育盛事，對準運動經濟的機遇，以及構建長遠價值。Don Taylor表示：「舉辦國際賽事是Taikoo Place Padel Club的核心目標之一，我們希望與PADEL+攜手將更多高水平的賽事及其他體驗帶到香港市中心，讓市民近距離感受Padel這項運動的魅力。」

PADEL+ 是業界中最早將Padel引入香港的專業團隊，其豐富經驗及專業知識為「Taikoo Place Padel Club」加強了認受性。PADEL+ 的教練團隊陣容包括香港板式網球亞運代表隊成員陳曉嵐、前香港足球代表麥基，以及專業海外教練。PADEL+ 創辦人兼中國香港板式網球總會主席俞偉明認為：「PADEL+ 一直推動Padel在香港的發展，除了引入頂級國際教練培訓精英選手外，更為本地運動新星提供場地訓練。我們相信這次與太古坊的合作必定能將Padel拓展至社區，讓更多不同階層人士有機會接觸這項運動。」

配備國際標準球場及看台，「Taikoo Place Padel Club 」為太古坊地段打造獨有的設施及體驗。

社區營造 共建可持續活力社區

提到社區交流，太古坊過去的Padel項目亦曾跟勞倫斯體育公益基金會——中國香港（Laureus Sport for Good Hong Kong）、太古小學及其他慈善團體免費提供運動培訓，未來「Taikoo Place Padel Club 」除了延續這些計劃，也有意為65歲或以上的長者會員提供每天早上9至10時享用免費預訂球場時段，實踐跨世代共融。會所正式揭幕後，將全面開放予全港市民參與，大眾可透過 PADEL+ 的平台預訂球場、參加教練培訓班，或參與社交賽事；太古坊企業租戶更享有專屬預訂禮遇。詳細預訂系統及會員詳情將於今年年底開幕前陸續公布。

展望將來，太古地產又對「Taikoo Place Padel Club 」有甚麼願景？Don Taylor表示：「板式網球是全球發展最快的運動之一，其促進社群連繫及推動健康生活的特質，與太古地產的理念不謀而合。憑藉太古坊早前推廣板式網球的成功經驗，Taikoo Place Padel Club將融合運動、身心健康與生活元素，為租戶和訪客帶來更豐富的日常體驗。我們相信，會所將進一步提升太古坊作為全天候活力社區的吸引力，亦為香港體育發展作出貢獻。」

PADEL+ 作為「Taikoo Place Padel Club 」的合作夥伴，其專業軟實力及對Padel運動的熱愛和推動，都不可忽視。

（資料由客戶提供）