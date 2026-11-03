歐聯全攻略｜夏蘭特領軍　撐曼城爆「錫」重返勝軌

在聯賽兩連敗的曼城，周中歐聯作客德甲RB萊比錫，於彼邦成名的艾寧夏蘭特在熟路下，勢要將近期烏氣，一口吐盡。

（球賽編號：FB8291，11月5日 04:00開賽，Now 643直播）



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嚴格來說，曼城是連續3場不勝，先於英超作客以1：2不敵阿士東維拉，被打破聯賽不敗身，繼而周中的聯賽盃法定時間與白禮頓踢成2：2，終憑互射12碼射贏晉級，但到了上周末的聯賽再於主場碰上白禮頓，卻以0：1敗陣。

曼城前鋒夏蘭達過去8次面對RB萊比錫，攻入了12球。（路透社）

對白禮頓一仗，夏蘭特被拍到非常生氣的鏡頭，因此今仗可能會拿RB萊比錫「出氣」。這名挪威神鋒在多蒙特打出身價，繼而才轉投曼城，他對德甲球隊風格非常熟悉，他效力曼城及多蒙特曾與RB萊比錫8次對壘，共攻入12球，助球隊取得6勝1和1負。

RB萊比錫雖然在德甲暫排第4，但於歐聯卻表現一般，只取得1勝2負，暫以3分排第29位。這支德甲黑馬今季於主場出戰卻超級強勁，不單連勝5場，而且共攻入19球，場均幾乎攻入4球，進攻力非常強大。

跟夏蘭特一樣來自挪威的安東尼奧努沙，是RB萊比錫的進攻重要火力。（路透社）

兩軍曾6次交手，曼城稍佔上風取得4勝1和1負，今仗憑藉較佳實力，以及夏蘭特的熟路，有望反底，「客勝」實屬不二之選。

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