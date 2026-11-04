泰國15歲高爾夫球新星比賽期間遭雷擊　苦撐至父親趕到醫院才斷氣

泰國備受矚目的15歲女子高爾夫球新星Aeyavarin Pradubyart，上周日（1日）出戰青少年巡迴賽期間，在比賽場地遭雷電劈中，當場失去知覺，心跳停頓近一小時，送院搶救後雖一度恢復脈搏，但延至周一（2日）早上傷重不治。她的家人質疑賽會的安全措施，以及比賽在惡劣天氣下，應提早腰斬。



比賽當日至下午3時許球場一帶已烏雲密布，Aeyavarin母親Natcha Izy Samitintu回憶道，她看到一道閃電擊中球場左側一排樹木附近，隨後再有幾道閃電。然而現場裁判與賽會人員並未即時按常規宣布暫停比賽，一班青少年球手只能在惡劣天氣下繼續揮桿。直到聽到一聲巨響，主辦方才終止比賽。

15歲的Aeyavarin Pradubyart是泰國高爾夫冉冉升起的新星。（Facebook@Natcha Izy Samitintu）

Aeyavarin母親見到一行人中有兩人返回，但未見女兒，直到有人告訴她Aeyavarin被雷劈中。當Aeyavarin母親見到女兒時，她全身嚴重燒傷，當場測不到心跳。受傷少女在球場會所接受心肺復甦（CPR）急救近一小時，其後才輾轉送往醫院急救。家屬指控主辦方沒有及時暫停比賽，亦沒有預備救護車，延誤送院治療。一名31歲球僮亦在比賽中遇雷擊受傷，目前正在醫院接受觀察。

Aeyavarin頭上佩戴的高爾夫球帽被炸至碎爛。（Facebook@Natcha Izy Samitintu）

由於Aeyavarin受雷擊後心臟停頓長達一小時，醫生直言生存機會渺茫，她求生意志極為頑強，在病房內「與死神搏鬥超過十次」，奇蹟般熬過漫長黑夜。她身在緬甸工作的父親接獲噩耗後連夜兼程趕返泰國，並於周一清晨抵達病房。Aeyavarin在父親趕到後，生命跡象逐漸消逝，宣告不治，年僅15歲。

Aeyavarin母親在女兒離世後連發數條貼文悼念。（Facebook@Natcha Izy Samitintu）

Aeyavarin母親在社交平台痛心寫下，「沒有一對父母會輕易放手讓孩子離開，但如果這會讓心愛的孩子承受痛苦，爸爸和媽媽會願意放手，讓孩子安詳離開。寶貝，你已經是最堅強的了，好好休息吧，寶貝。」家屬周二已將遺體移送至芭堤雅清真寺，並按照伊斯蘭教儀式完成葬禮安息。