英超特攻｜兵工廠主場無敵　「細」擒老虎

上周力挫利物浦升上榜首的阿仙奴，今周英超主場迎來「升班馬」侯城，以其今季主場全勝的威力，加上堅實的防守，勝利3分可謂手到拿來。

（球賽編號：FB8407，11月7日 23:00開賽，Now 621直播）



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阿仙奴上周作客晏菲路，憑夏維斯一箭定江山，14年來終在聯賽作客擊敗利物浦，當中一眾守將全場表現專注，令紅軍17腳射門未有一次命中目標；事實上，「兵工廠」今季防守非常穩健，聯賽9場只失了5球。

阿仙奴中場迪格蘭賴斯助攻助守，今季聯賽更有5次助攻。（路透社）

稍有隱憂的是，阿仙奴今季攻力一般，聯賽9場只攻入14球，首席射手夏維斯僅有3球進帳，因此進攻重責反而落在今季英超交出了5次助攻的中場迪格蘭賴斯。

侯城開季兩連勝，表現令人驚喜，但虛火過後，近7場聯賽只取得5和2負，值得留意的是，這5場和局中，有3場比數是2：2。

侯城開季兩連勝後無以為繼，近7場聯賽未贏過，只取得5和2負。（路透社）

兩軍上次交手已是10年前，當時阿仙奴於足總盃以4：0大破侯城。雙方實力懸殊，加上阿仙奴今季主場5次出戰悉數取勝，今仗贏波無難度，唯一擔心是其攻力普通，因此「入球細」也可以考慮。

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