英超特攻｜利物浦征水晶宮　紅軍作客成績好　勢破宮重開勝門

新帥伊拉奧拿今季接掌利物浦，在周中歐聯作客費倫巴治反勝為敗後，首遭連敗，今周日返回英超賽場造訪水晶宮，勢趁對方近況低沉，力爭重拾勝軌。

（球賽編號：FB8552，11月8日 22:00開賽，Now 621直播）



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伊拉奧拿今季從般尼茅夫加盟利物浦，帶領球隊有不俗表現，開季13場僅曾不敵曼城，可是上周聯賽主場以0：1不敵阿仙奴，周中歐聯作客費倫巴治，又在兩度領先下反負於對手，經歷兩連敗。

利物浦前鋒伊沙克今季表現不俗，於聯賽有6球進帳，僅次於夏蘭特。（路透社）

不過，從比賽過程來看，紅軍表現並不差，上仗對阿仙奴可謂壓住對手來攻，只是腳頭無靈；對費倫巴治一仗大部分時間亦控制大局，但偶然失去專注力，加上有點欠運，便失了3球。

水晶宮今季同樣換了主帥，加士拿轉投諾定咸森林，上季法甲最佳教練沙治（Pierre Sage）從朗斯來投，可是水土不服，球隊於聯賽三連敗下，9戰只得7分排「尾三」；今仗更有中鋒桑馬迪達停賽，形勢不妙。

水晶宮在新帥沙治（左）帶領下，表現下滑，9場失21球更是列強之冠。（路透社）

水晶宮上季在社區盾、聯賽及聯賽盃曾三殺利物浦，但時移世易，今季他們狀態低沉，而利物浦今季聯賽作客卻特別醒神，錄得3勝1和佳績，因此今仗可捧紅軍「客勝」而歸。

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