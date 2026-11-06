ATP台北挑戰賽︱黃澤林繼亞運後再挫泰國卡西迪　闖4強鬥綿貫陽介

香港網球手黃澤林（Coleman Wong）在ATP台北挑戰賽8強，與老對手泰國卡西迪（Kasidit Samrej）合演亞運8強翻版，最終以直落兩盤7：5、6：1順利贏出，殺入準決賽，遇上另一位曾於亞運16強遇上的對手，日本綿貫陽介。



香港網球一哥黃澤林，與25歲的泰國球手卡西迪可謂老對手，單是在ATP挑戰賽過去兩年已3度碰頭，黃澤林佔2勝1負優勢，最新一次是早前的南沙挑戰賽16強，當時黃澤林以2：1反勝。而Coleman贏得金牌的名古屋亞運，亦曾在8強面對卡西迪，並以6：3、6：0勝出。

卡西迪繼亞運後，於ATP台北挑戰賽再度不敵黃澤林。（資料圖片／Getty Images）

卡西迪與黃澤林今場首盤一開始互相緊咬，頭6局都能保住自己發球局，打成3：3平手。至第7局黃澤林率先破發，之後再力保自己發球局，領先至5：3下率先叫糊，但此時卡西迪發揮驚人韌力連取兩局兼破發，追至5：5平手。不過黃澤林之後未有放軟，下一局即破回卡西迪發球局，之後成功保發以7：5先取第一盤。

ATP台北挑戰賽，黃澤林繼亞運後再挫泰國卡西迪。（資料圖片／Getty Images）

第二盤黃澤林來勢洶洶，一開局即率先破發，之後如入無人之境領先至5：1，眼看卡西迪已未有還擊之力時，卡西迪憑頑強鬥志保發成功追回2：5。不過黃澤林未有再犯錯，最終以6：2取下第二盤勝出。

黃澤林躋身ATP台北挑戰賽4強，再次遇上名古屋亞運第三圈時的對手綿貫陽介。（資料圖片／Getty Images）

Coleman晉級4強後，會遇上日本的綿貫陽介，二人曾於名古屋亞運第3圈相遇，當時黃澤林以7(7)：6(1)、6：3擊敗對方晉級8強。不過綿貫本身亦是杭州亞運銀牌得主，有一定實力，不易應付。