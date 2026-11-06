羽毛球韓國賽︱李卓耀勝台黑馬　吳英倫挫真廷　港將包辦4強兩席

韓國羽毛球公開賽，周五（6日）香港兩位男單代表李卓耀及吳英倫分途出擊，成功打入這項BWF超級500級別賽事準決賽。



李卓耀下午早段率先出戰，力挫中華台北「黑馬」王柏崴，最終直落兩局23：21、23：21力挫對手，繼9月的中國大師賽後再度晉級世巡賽4強。

世界排名45位的王柏崴今站打出好表現，在16強以2：1爆冷淘汰世界排名第10位的印尼球手Alwi Farhan。今次是李、王兩人首度交鋒，李卓耀首局初即佔得上風，連取8分確立優勢。王柏崴其後力追收窄差距，局末更一度追成19：19平手，不過李卓耀沉着應戰，錯失兩次決勝分後仍以23：21先拔頭籌。次局兩人一度拉鋸至局末，李卓耀兩度救走「局點」再以23：21反勝。李卓耀4強對手為世界排名第6位的加拿大球手賴浩俊。

晚上出場的吳英倫，則以2：1反勝印尼名將真廷。世界排名22位的吳英倫首兩圈均要打足三局才取勝，今日8強面對排名67位的印尼名將真廷亦不例外。吳英倫首局初段在落後2：8時一度連得8分，之後雙方一直緊咬，最終吳英倫將比賽逼至刁時卻兩度錯失局點，先失23：25。惟隨後兩局卻由吳英倫主導形勢，先在次局早早拉開下大勝21：11，決勝局在未曾落後下再贏21：13，以局數2：1反勝。

吳英倫將與世界排名41位的中華台北名將王子維爭奪決賽席位；李卓耀則會在4強硬撼世界排名第6位的加拿大「港人後代」賴浩俊。二人力爭繼9月中國大師賽後，再次會師決賽。