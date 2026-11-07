體壇札記｜C朗猶如葡萄牙名片卻黯然離場　一代球王值得盛大告別

過去廿年，「C朗」就像是葡萄牙的名片，IG擁有6.79億followers，全球第一；你可能不知道麥哲倫是誰，卻肯定聽過基斯坦奴朗拿度的大名。然而，41歲的他日前宣布從國際賽退役時，卻如此淡然，低調得連摩連奴都開腔澄清C朗不是掛靴。同樣是告別國家隊，「宿敵」美斯多麼風光，C朗拿度主演的這齣獨腳戲，落幕得如此黯然。



葡萄牙國家隊主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）直言，他對C朗突然宣布從國際賽退役，事前毫不知情，「他還在（替球會）比賽，仍有入球，他本身就在我的大軍名單當中」。不過，捷西斯跟C朗這次決定卻脫不了關係。

葡萄牙國家隊主帥佐治捷西斯跟C朗拿度突然退隊的決定脫不了關係。（Getty Images）

在9月尾至10月初的國際賽期，捷西斯做了一個多代葡軍主帥都不敢做的事——放C朗在後備席上，而且還讓球王熱了身，最終沒派他落場。C朗事後怒不可遏，認為捷西斯背叛了他，一來兩人曾在沙特球會艾納斯共事，在今年的世界盃後，C朗力薦捷西斯給葡萄牙足總；二來C朗說捷西斯曾保證他有上陣時間，可是出爾反爾；三來是當C朗事後表達不滿，他聲稱捷西斯表明會就此事公開道歉，最後卻沒有做。C朗之後提早離隊，以示抗議。

佐治捷西斯在剛過去的國際賽期，放C朗在後備席上，還讓球王全場熱了身卻沒派他落場。（Getty Images）

捷西斯卻否認C朗的指控，強調自己身為教練，具有派兵遣將的權力，亦沒必要為此向某名球員道歉；外界看來，捷西斯有理有據。C朗最終承認自己提早離隊是錯誤的，他因而被罰停賽30天（在國際賽的情況下，其實等如沒有停賽），他那時亦表明這不等同於國際賽退役。

豈料，C朗日前卻在自己的IG拍片宣布不再參加國際賽，「給葡萄牙國民：今天是時候讓我將國家隊7號球衣交出來。我從不覺得這件球衣是屬於我一人，但過去23年來，我擁有穿上它的權利和責任，捍衛它和帶着他伴隨我去到全世界各地的球場」。

「今天是時候交棒給未來。這不是容易的決定，因為有些決定不能單靠腦袋，還要用心去作出。一段從2003年8月開始展開、永遠改變我一生的旅程，來到終點。」C朗最後一次為葡軍上陣，是9月24日對威爾斯的歐國聯賽事，他協助球隊以1：0小勝，而其國際賽上陣亦定格在234場，入球則達146個，兩者皆是史上第一。

回想C朗首次替葡萄牙上陣，已是2003年8月對哈薩克的賽事，轉眼23年。令人難以忘懷的是，翌年葡萄牙主辦歐洲國家盃，C朗在賽事期間取得首個國際賽入球，更協助球隊躋身決賽，但最終以0：1不敵希臘，功虧一簣，C朗亦流下了悔恨與悲傷的淚水。

C朗拿度在2004歐國盃，夥費高與雷哥斯達等名將首戰國際大賽惜功虧一簣，賽後哭成淚人。（Getty Images）

那時候，C朗只是剛冒起的新星，可是已經帶點ego，明明陣中還有「黃金一代」如費高及雷哥斯達等，但他跟老大哥們一起吃飯時，也不會摘下他那反扣着的棒球帽。他的不可一世被時任葡萄牙主帥史高拉利看在眼裏，公開訓斥，當然，C朗那時還不敢叫教練公開道歉；也當然，C朗明白史帥是為了他好。

C朗拿度在2004歐國盃，夥費高與雷哥斯達等名將首戰國際大賽惜功虧一簣。（Getty Images）

2005年9月葡萄牙在世盃外圍賽作客俄羅斯前夕，史高拉利跟費高一起走到C朗的房間，告訴他那長期酗酒的父親離世的消息，史帥表明可以安排他立即回國，但C朗選擇留下來。父親去世無疑是一大打擊，但史高拉利對C朗而言，也可說是「半個父親」了，而且，國家隊就像他的家，是他的精神支柱。

葡萄牙國家隊前主帥史高拉利對C朗而言，也可說是「半個父親」。（Getty Images）

當費高那一代漸退，C朗不單繼承了7號球衣，還於2007年戴起隊長臂章，責任更大。只是，葡萄牙主帥後來換了昆洛斯及保羅賓度，將帥關係卻出現微妙變化，是C朗自覺責任重大而要令自己影響力更大，還是心裏不期然拿兩名繼任人跟史高拉利比較？實在不得而知。

C朗拿度在2006世界盃後接過費高留下的7號球衣和隊長臂章。（Getty Images）

2014年費蘭度山度士接掌帥印，C朗卻非常信賴他，私底下還拉攏前曼聯隊友拿尼（Nani）一起支持新帥。兩年後，山度士帶領葡萄牙贏得首項國際賽錦標——歐國盃，這對於早已褪盡大航海時代的輝煌、人口只得1100多萬的歐洲邊陲小國而言，是很偉大的成就。

2016歐國盃決賽，C朗拿度負傷離場，場邊出力打氣最終成就錦標。（Getty Images）

諷刺的是，葡萄牙在決賽對法國時，C朗只踢了25分鐘便因傷退下火線；但他亦克盡領袖責任，他鼓勵了一眾隊友，尤其之後後備入替的前鋒艾達（Eder），告訴他一定會取得入球。結果，葡萄牙於加時正是由艾達一箭定江山，在巴黎擊敗了東道主。

2016歐國盃決賽，C朗拿度負傷離場，場邊出力打氣最終成就錦標。（Getty Images）

C朗在世界盃卻始終未能有所突破，最好成績的一屆，就是跟老大哥們一起征戰的2006年，取得了殿軍，之後每一屆都是熱門之一，但每一屆都失望而回，最多只能去到8強；那是2022年的事，而該屆其「宿敵」美斯最後卻捧盃而回。兩大球王明爭暗鬥多年，這一隻大力神盃就這樣一錘定了音。

2026世界盃成了C朗拿度大賽場上最後一舞，故事黯然落寞。（Getty Images）

如今的葡萄牙，人才濟濟得可以媲美當年的「黃金一代」，活力大減的C朗變成累贅，可是23年的精神寄託，還有一直以來跟美斯較勁的心理狀態，都不容許他甘心坐冷板櫈，於是跟主帥捷西斯的齟齬，最終變成無可挽回的結局。

C朗在最後階段的處理值得商榷，但縱然有錯，也無法抵消了他一生對國家隊的奉獻；大抵就像摩連奴所說的，C朗今次不是掛靴，而且希望當他有一天真的結束職業生涯時，也不要這樣戛然而止。畢竟，國際賽史上最偉大的射手，值得一場更盛大與感人的告別。