港超聯｜大衛施華限定正選披甲沙田鬥流浪　啟德青年場首掛紅旗

西班牙球星大衛施華（David Silva）落實復出，在港超球隊至尊沙田上演「一場限定」的賽事，這名前西班牙國腳退役三年多，魅力仍在，對標準流浪的港超門票售罄，啟德青年運動場首次掛起紅旗。



（趙子晉攝）

至尊沙田班主王至尊口中的「西班牙21號」，今日（7日）將在啟德青年運動場披甲，代表沙田在港超聯對流浪。大衛施華今周襲港，日前偕隊友嘗試本地名物米線，即使是「一場限定」，這名40歲西班牙球星依然保持專業，在源禾路與西沙Go Park出席沙田的訓練，隊友都同感神奇。

王至尊事先表明大衛施華將在對流浪一仗披甲，今仗特意移至啟德青年運動場上演，即使施華退役三年多，魅力依然沒法擋，門票開售兩小時左右即售罄，啟德青年運動場第二次舉行港超聯，隨即掛上代表全場爆滿的「紅旗」，足總卻以沙田球迷的紫旗代替。

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沙田對流浪在下午3時開賽，球場提前個半小時讓球迷入場，球迷們早有準備，大多穿上施華的曼城或沙田球衣，而沙田的球迷準備了施華的橫額。王至尊表明施華必定披甲，這名球星在正選名單中，同位置的林嘉緯則先列後備。

至尊沙田賽前進場熱身，班主王至尊帶領球員入場，大衛施華隨後出場，有球迷在通道旁守候，球迷們即報以歡呼聲，施華向在場的球迷揮手致意。

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