羽毛球韓國賽︱吳英倫輕取中華台北王子維入決賽　李卓耀4強止步

韓國羽毛球公開賽，香港兩位男單代表李卓耀及吳英倫周六（7日）分途出擊，力爭殺入這項BWF超級500級別賽事決賽。

最終22歲新星吳英倫直落兩局輕取中華台北對手王子維，李卓耀面對2號種子加拿大球手賴浩俊就領先一局下被反勝2：1無緣決賽。

吳英倫周日決賽會對賴浩俊，力爭生涯第3個世巡賽冠軍。



李卓耀。（Getty Images）

兩位港將李卓耀及吳英倫今站賽事齊闖4強，力爭繼9月中國大師賽後再次會師決賽。世界排名19的李卓耀先登場，鬥世界排名第6位的加拿大球手賴浩俊。二人首局鬥得激烈，李卓耀大部份時間落後下，在17：19後打出4：0攻勢反勝21：19先下一城。李卓耀次局先取得4：0的優勢後連失7分，技術暫停後李卓耀續處劣勢，以15：21被追回一局。決勝局賴浩俊採取主動，最終以21：12勝出，李卓耀連敗兩局下以總局數1：2無緣決賽。

吳英倫殺入韓國羽毛球公開賽決賽。（資料圖片/Getty Images）

世界排名22位的吳英倫，之後登場對排名41位的王子維，吳英倫第一局開賽已勢如破竹連贏9分，以21：5大勝先拔頭籌。吳英倫次局乘勝追擊，帶着11：7進入技術暫停，下半局吳英倫繼續控制節奏，最後以21：17取勝，三個月內兩度打入BWF超級賽決賽，明日將鬥賴浩俊，爭取繼今年中國大師賽後，第二度登上世巡賽王座。