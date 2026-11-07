ATP台北挑戰賽︱黃澤林連輸兩盤「搶七」　不敵綿貫陽介無緣決賽

香港網球手黃澤林（Coleman Wong）在ATP台北挑戰賽準決賽，遇曾於亞運16強擊敗過的日本綿貫陽介。雙方全場保住所有發球局激，兩盤皆戰至決勝局，Coleman在兩盤「搶七」都錯失領先優勢，最終以6：7（5：7）、6：7（6：8）吞敗，無緣連續三站晉級決賽，今年賽季最後一項巡迴賽4強止步。



黃澤林於ATP台北挑戰賽4強，再次遇上名古屋亞運第三圈時的對手綿貫陽介，直落輸0：2未能晉級。（資料圖片／Getty Images）

已連續在南沙及首爾挑戰賽均只能取得亞軍的黃澤林，今周轉戰本季最後一項巡迴賽台北挑戰賽。世界排名85位的Coleman被列為頭號種子。今日重遇排名375位的杭州亞運銀牌得主綿貫陽介，兩人在名古屋亞運16強交鋒黃澤林勝出。不過Coleman今仗未能再佔得甜頭，他在首盤第2局就落後0：40，面臨3個破發危機，之後與對手互保發球局纏鬥至6：6，決勝局黃澤林一度領先5：3，卻連失3分以5：7輸掉首盤「搶七」。

香港網球「一哥」黃澤林於ATP台北挑戰賽4強止步。（資料圖片／Getty Images）

次盤雙方仍然接續保發的鏖戰，綿貫陽介再兩次0封黃澤林保發，第8局甚至連開3個Ace。兩人再次各保發6局，最終綿貫陽介以8：6再次在搶7中勝出。耗時1小時45分鐘，綿貫陽介直落2：0勝出，Coleman未能連續三周闖進決賽。