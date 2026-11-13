國際賽出擊｜國足主場對大馬　「細」均力敵

今周又輪到國際賽期，歐洲國家聯賽上演得如火如荼外，國足亦趁此檔期約戰友賽，周六先於主場迎擊馬來西亞，力爭重拾勝軌。



國足自去年11月由名將邵佳一接掌帥印後，表現未如理想，8仗只取得3勝1和4負，包括上一個國際賽期（9月尾至10月初）友賽4場，僅擊敗弱旅馬爾代夫，另外3仗則不敵新西蘭、巴勒斯坦及塔吉克，其中更慘吞巴勒斯坦5蛋，表現令人難堪。

馬來西亞近年增添不少「歸化兵」，實力大增。（Getty Images）

同期，國青卻在愛知．名古屋亞運摘下男足銅牌，一眾小將表現更勝大國腳，其中王鈺棟、李昊等新星今次亦有入選，加上亞運功臣張玉寧及吳曦歸隊，有望增強國足的實力。

馬來西亞近年進步良多，除了本土球員水準提升外，亦引入了不少歸化兵，包括迪恩庫爾斯（比利時）、羅梅爾莫拉萊斯（哥倫比亞）、費格斯蒂爾尼（蘇格蘭）及恩德里克多斯桑托斯（巴西）等。大馬在早前的東盟盃，亦取得3勝1和，並於季軍戰擊敗越南。

今次有王牌射手張玉寧（右）回歸，國足攻力有保證。（Getty Images）

國足歷來與馬來西亞交手14次，取得9勝4和1負，而近46年未嘗輸給大馬，因此今仗勢要保持佳績；考慮到近3次對壘，總入球都少於3球，因此今仗可吼國足「小」勝而回。

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