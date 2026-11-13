英超｜曼聯聘普捷天奴接任主帥　首戰即遇雙紅會作客利物浦

普捷天奴卸下美國隊主帥一職，正式出任曼聯新主帥。消息指，曼聯為普捷天奴支付了近1000萬美元的解約金，雙方將簽約兩年半。普捷天奴預計帶領曼聯出戰的首場賽事，將會是本月22日作客宿敵利物浦。



曼聯官方聲明指，普捷天奴已同意自11月18日起出任曼聯男足主教練，會方並與美國足協達成協議，在普捷天奴及其教練團隊完成美國男足今輪國際賽期的相關職責後，允許他們離隊。

普捷天奴與其教練團隊，在今個國際賽期完成後，將離開美國隊轉任曼聯主教練。（Getty Images）

這位阿根廷教練以高強度、富有攻擊性的足球風格、一手建立強大且團結的球隊，以及出色的球員培養能力而聞名。普捷天奴長期以來都在多個聯賽的最高水平賽事中展現出色表現。他於2009年在愛斯賓奴開啟執教生涯，隨後執教修咸頓，並在2014年帶領球隊創下球會於英超最高分紀錄。

普捷天奴正式出任曼聯主教練。（Getty Images）

在執教熱刺的五個完整賽季中，普捷天奴讓球隊成為歐聯常客，連續四季領軍晉級，並於2019年帶領球隊首次闖入歐聯決賽。2021年，他執教巴黎聖日耳門贏得法甲冠軍、法國盃和法國超級盃，之後於2023年執教車路士。近期，他率領美國男足晉級2026世界盃16強。

曼聯於英超開季十場僅得一勝，球會辭退原教練卡域克。（Getty Images）

美國足總今日同時宣布，普捷天奴將在今個國際賽期集訓結束後卸下美國男足主教練，轉任曼聯主教練。普捷天奴及其教練團隊將繼續帶領美國男足出戰11月14日和17日對海地的比賽。普捷天奴於2024年9月出任美國男足主教練，帶隊參加35場比賽，取得21勝12負2和的戰績。在他的帶領下，美國隊闖入2025年中北美及加勒比海金盃決賽，並在本土舉行的2026年世界盃晉級16強。美國以小組首名晉級，並取得了自2002年以來的首場世界盃淘汰賽勝利。憑藉本屆賽事的三場勝利，普捷天奴成為美國男足史上在世界盃中獲勝場次最多的主教練。